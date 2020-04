”Ekonomins utveckling sämre än väntat”

Sveriges ekonomi har tagit mer stryk av coronautbrottet än det huvudscenario som Finansdepartementet presenterade den 31 mars. I stället går det mot det mer negativa scenariot, säger Magdalena Andersson.

– Det är naturligtvis ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, inte bara i Sverige utan i hela världsekonomin, säger Magdalena Andersson.

Under år 2020 väntas Sveriges BNP falla med mellan 4–10 procent, enligt de siffror som presenteras på fredagen. Antalet varslade i Sverige uppgår till över 40.000 personer och det har skett en viss ökning inom antalet konkurser.

Över 220.000 personer är korttidspermitterade och 12 miljarder kronor har betalats ut till företagen för att täcka kostnaderna för de anställda. Stockholm och Jönköping har flest personer som är korttidspermitterade per 1.000 invånare och vanligast förekommande är det inom kultursektorn och hotell- och restaurangbranschen. Fler åtgärder måste till för att stärka företagen, säger Magdalena Andersson.

– Behovet av ytterligare åtgärder ökar när läget förvärras, säger hon.

Foto: Jessica Gow/TT

Vilken typ av åtgärder det kan handla om vill hon i dagsläget inte svara på.

– Vi måste analysera noga vad som är träffsäkert och effektivt, säger Magdalena Andersson.

Det så kallade inköpschefsindex, som används för att mäta konjunkturen, har fallit rejält och är för euroområdet nere på den lägsta nivån sedan mätningen började för 20 år sedan. Bottennoteringen dessförinnan var under finanskrisen. Fallet är störst i Frankrike och Storbritannien, medan Kinas kurva har börjat vända uppåt igen. Hotell- och restaurang, tillverkningsindustri, detaljhandel och tjänstesektorn är de värst drabbade branscherna. Dagligvarubranschen däremot, går mot strömmen, där det finns en ökad optimism, enligt Magdalena Andersson.

De ekonomiska prognoserna utgår från att läget vänder uppåt under hösten.

– Vi bedömer att det är ett kraftigt fall av BNP under första halvåret men att man sedan ser en gradvis återhämtning under andra halvåret, med en långsam återhämtning som kommer pågå under flera år, säger Magdalena Andersson.