Ella, 16: ”Sommarjobbet extra viktigt när vi gått miste om det sociala i skolan”

Den lilla butiken Mininook i Mölnlycke i Göteborg är fylld av leksaker till kanterna. Bakom kassan står 16-åriga Ella Hagberg redo för att ta emot kunder under tisdagseftermiddagen.

Det är ofta fullt av folk även under sommaren, berättar hon. Beställningar ska packas och postas, kassasystemet ska hanteras och de som besöker butiken ska få god service. Ella hjälper till med det mesta och berättar att det har varit en barndomsdröm för henne att få blåsa upp heliumballonger och möta glada barn på arbetstid.

– Jag är i butiken flera dagar i veckan så fort jag har slutat skolan. Vi är bara tre stycken som hjälps åt och endast en i taget som jobbar, så det känns fint att få ett så stort ansvar, säger hon.

Hon fick extrajobbet efter att ha hållit utkik i en lokal Facebookgrupp. Det var en lättnad, innan dess sökte hon flera jobb men fick nej på samtliga.

”Det är viktigt att etablera sig tidigt på arbetsmarknaden tänker jag, men det är supersvårt i pandemin”, säger Ella Hagberg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Jag fick inte ens komma på någon intervju. Vi får ju höra om en förändrad arbetsmarknad så därför är det viktigt att samla på sig så mycket erfarenhet så tidigt som möjligt tänker jag.

Nu har hon blivit lovad att få fortsätta jobba under hela sommaren. Men Ella berättar att flera av hennes klasskompisar känner en oro över att stå utan både jobb och planer.

– I år är det särskilt tungt eftersom vi har haft stora delar av undervisningen på distans så man har känt sig ensam.

Jag känner mig själv lyckligt lottad som har kunnat extrajobba på den här butiken sedan november. En av mina vänner kände sig trygg och hade ett sommarjobb, men företaget gick precis i konkurs till följd av corona.

Några av vännerna har erbjudits feriejobb på kommunen, men i Göteborg råder det brist på platser bland annat inom äldreomsorgen.

Totalt har 7.000 ungdomar sökt jobb, men det saknas 1.000 platser för att nå målet om 4.000 sommarjobb, rapporterar Göteborgs-Posten.

När flera arbetslösa konkurrerar tror Ella att man väljer att anställa personer med mer erfarenhet före unga.

– Överallt ser man annonser om att man måste ha kassavana till exempel, men hur ska man få vanan om arbetsgivare aldrig ger oss en chans?

– När jag började jobba här så behövde jag bara två introduktionsdagar, sen kunde jag stå i affären alldeles ensam och hade lärt mig allt. Erfarenhet innebär inte automatiskt att man sköter sitt jobb bra, viljan borde spela större roll men den syns inte alltid på ett cv.

Större delen av året har bestått av distansundervisning vilket gör att Ella Hagberg och flera av hennes klasskompisar känt en stor ensamhet, berättar hon. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Skolan behöver bli bättre på att rusta eleverna inför arbetsmarknaden tidigt, anser Ella.

– Lärarna har bara pratat om hur man skriver ett cv på ett informativt sätt och att man ska använda typsnittet Arial. De har inte berättat om hur man fångar arbetsgivarens intresse genom att skriva mer personligt och kreativt.

I Stockholm letar 18-åriga Lova Tjernqvist för fullt efter ett sommarjobb in i det sista. Nyligen fick hon besked om att hon lyckats få en plats via kommunen för att arbeta med ”visit Värmdö” under juli, men hon vill även ha ett jobb som sträcker sig under en längre period då hon snart går ur gymnasiet.

Efter ett konstant sökande under våren börjar intervjuerna äntligen att trilla in, berättar Lova. Men liksom Landsorganisationens ungdomsförbund beskriver, så upplever även hon att arbetsgivare kan utnyttja hennes unga ålder.

”Dagarna består till stor del av att blåsa upp heliumballonger”, skrattar Ella Hagberg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Efter att jag lagt upp en jobbannons på Facebook så var det en herre från en känd restaurangkedja som hörde av sig och erbjöd mig arbete över sommaren med en ganska omedelbar start.

– Jag var på intervju i går men jag kände direkt att han försökta utnyttja min omedvetenhet då han ville att jag skulle arbete de första tre dagarna och 20 timmarna gratis och att jag sedan skulle få 80 kronor i timmen, vilket inte riktigt stämmer om det finns kollektivavtal, berättar Lova.

Hon planerar nu att vända sig till facket men har även blivit kallad till två andra intervjuer för tjänster till hösten.

– Ena är som ledare för barngrupper i sportsammanhang och den andra är som nanny. Det ger bättre betalt och bättre villkor. Men jag måste ändå säga att jag är förvånad över att det faktiskt finns goda arbetsmöjligheter om man letar ordentligt och på rätt ställen, säger hon.

Ella ser fram emot att fortsätta jobbet i leksaksbutiken även i höst.

– Varje dag längtar jag efter att komma hit efter skolan, säger hon.