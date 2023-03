Elnätsavgiften höjdes med 400 procent

Sallad, paprika, morötter och tomater. Bakom knuten en rosvägg och på andra sidan syrener.

– Men jag är inte någon superodlare, utan det här är min återhämtning, säger Ulrica Stjernqvist, tar ett djupt andetag och slår ut med handen över täppan utanför kolonistugan.

Denna måndag ligger ett tunt snötäcke över Dalens koloniförening i södra Stockholm. Men solen värmer. Den som blundar och vänder ansiktet mot ljuset kan nästan känna hur de små koloniträdgårdarna laddar inför vårens blomsterprakt.

Här finns 43 kolonistugor på ett område som Stockholms stad i mer än 100 år har låtit kolonister arrendera för en snudd på symbolisk summa.

Tanken är att även de som lever med små marginaler ska kunna ha en kolonistuga.

"Tanken med kolonier är att även de som inte har gott om pengar ska kunna komma ut ur trånga lägenheter och odla själva", säger Ulrica Stjernqvist.

Arrendet kostar mellan 1 000 och 2 000 kronor om året beroende på kolonilottens storlek. Därtill kommer en årsavgift till föreningen på 1 700 kronor.

Och så el.

Förra året förbrukade Ulrica Stjernqvist knappt 400 kilowattimmar till en kostnad av 376 kronor. För anslutningen till elnätet betalade hon 1 102 kronor.

Precis som i stora delar av Stockholm är det företaget Ellevio som äger elnätet. Till skillnad från elleverantör kan kunderna inte själva välja vem de ska köpa tjänsten av – kablarna ligger där de ligger, företagen har lokala monopol.

Under 2021 betalade Ulrica Stjernqvist och de andra kolonisterna 62 kronor i månaden plus en elnätsöverföringsavgift på 39,60 öre per kilowattimme. 2022 höjde Ellevio succesivt till 105 kronor i månaden, med en överföringsavgift på 52 öre per kilowattimme.

I januari i år kom chocken. I ett slag höjde Ellevio avgiften till 310 kronor i månaden, plus 30 öre per kilowattimme i rörlig elöverföringsavgift. För den fasta delen blir det en ökning med 400 procent sedan 2021.

Ulrica Stjernqvist kommer att få kostnader för elnätet på knappt 4 000 kronor om året.

"Det är inte skäligt att vi ska jämföras med andra kategorier av abonnenter som villor och radhus", säger Ulrica Stjernqvist, som understryker att man varken kan eller får ha en kolonistuga som permanent bostad.

Plötsligt är elnätsabonnemanget den enskilt största kostnaden för henne och andra kolonister i Stockholm.

– Jag kan förstå att man måste höja nätavgiften för att ha råd med underhåll och investeringar, men det här känns inte rimligt, säger Ulrica Stjernqvist.

Vad som har hänt är att Ellevio har skrotat det elnätsabonnemang som hette Bas, och som tidigare kunde tecknas för till exempel kolonistugor, fiskebodar eller garage – fristående byggnader med låg elförbrukning som inte används som bostäder.

Nu jämställs dessa byggnader med radhus och villor, där elförbrukningen ofta ligger mellan 15 000 och 20 000 kilowattimmar per år.

I ett mejl till DN skriver Ellevio att förändringen har genomförts som ett led i att harmonisera abonnemang och priser, så att kunder över hela landet betalar lika mycket för samma typ av elnätsavtal. Enligt företaget bor 97 procent av de som tidigare hade abonnemanget Bas i lägenhet.

”Tre procent var radhus eller andra fastigheter som har en enskild anslutning till elnätet och som fått ett abonnemang som heter Enkel. Enkel har ett högre fast pris, vilket avspeglar våra fasta kostnader för den typen av anslutning, och lägre rörligt, och är det abonnemang som alla villaägare och alla andra som har en enskild anslutning till elnätet redan har”, skriver företaget.

Att Ellevio nu tvingar på sina kunder abonnemanget Enkel drabbar inte bara de som äger kolonistugor.

Åke Norelius är kassör i en samfällighet i Hässelby i västra Stockholm. Där har de boende gemensamt ägande av en garagelänga. Det är kallgarage och elförbrukningen är bara runt 400 kilowattimmar om året.

Men den 1 januari höjdes elnätsavgiften rejält.

– Höjningen av avgiften för elnätet är på 264 procent. Det är helt uppåt väggarna. Det finns inget rim och reson i det här. Det är nästan absurt tycker jag, säger Åke Norelius.

I garagelängan i Hässelby används elen bara till belysning, men elnätsabonnemanget jämställs från årsskiftet med det som används till villor och radhus.

Åke Norelius har skrivit till Ellevio och säger till DN att han tänker anmäla företaget till Energimarknadsinspektionen, Ei.

– Det borde finnas ett abonnemang för småförbrukare. Enligt vår uppfattning är höjningen helt oskälig. Det bör finnas möjlighet att skapa ett abonnemang för fastigheter med så låg förbrukning som detta är ett exempel på, säger han.

Flera kolonister har redan anmält Ellevio till Ei. Ett av de tidigaste ärendena har redan behandlats. Det skrevs av, utan vidare åtgärder.

I beslutet konstaterar Ei att Ellevio följer regelverket. Kortfattat handlar det om att alla kunder med samma abonnemang måste betala lika mycket och att företagets totala intäkter inte får överskrida ett tak som bestäms av myndigheten.

Men kolonisterna i Stockholm låter sig inte avskräckas och planerar att tillsammans med riksorganisationen Koloniträdgårdsförbundet skriva en samlad anmälan till Ei.

Precis som Åke Norelius ställer de sig frågande till att Ellevio inte kan erbjuda en abonnemangsform för fastigheter med låg elförbrukning.

– Ellevio säger själva att ingen kundkategori ska subventionera någon annan grupp, men vi känner att vi subventionerar storkonsumenterna. Det här är svårt eftersom det handlar om tolkningar av ord som ”skäligt”. Vad är skäligt? säger Katja Jassey, ordförande för Stockholms koloniträdgårdar.

Foto: Niklas Porter

På Ellevio resonerar man precis tvärt om.

”När man tittar på en liten kolonistuga och en vanlig villa så upplever man en stor skillnad, och vi förstår att det är så man ser på saken. Men faktum är att kostnaderna för dessa två anslutningar är densamma”, skriver företaget och fortsätter:

”En viktig övergripande princip är att våra kunders kostnader ska fördelas rättvist. Det innebär att kunden ska betala en fast avgift som i så hög grad som möjligt motsvarar kundens andel av våra kostnader. Dessutom kräver ellagen det”.

Det argumentet biter inte på Katja Jassey.

– Energimarknadsinspektionen säger att det inte finns någonting som hindrar Ellevio att skapa en kategori för till exempel kolonistugor, säger hon.

Mathilda Lindersson, analytiker på Ei, bekräftar det.

– Vad vi har sagt är att samma kundtyp, från Skåne och upp till Norrbotten, ska ha samma pris. Vi har inte sagt något om hur de ska kategorisera sina kunder, utan bara att de måste ha samma pris för samma kategori av kunder, säger hon.

Hur ser Ei på Ellevios kraftiga prishöjningar för till exempel kolonistugor?

– Så länge de håller sig inom sin intäktsram så har vi inga åsikter om det. Sedan har jag sagt till kolonisterna att de får skicka in en anmälan till Ei så prövar vi om det är skäligt och icke-diskriminerande.