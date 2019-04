Elon Musk – rekord, motgångar och ett twittrande som kunde ha kostat honom allt

Fremont, Kalifornien. 14 och 15 mars 2019.

Vid produktionslinjen märkt ”Carrier 11” sträcker sig grova, rödlackerade robotarmar ner mot en del av en framtida Tesla Model 3, kniper tag och sammanfogar med en liten smäll två metallstycken. En gnista sprätter i väg, hittar över plexiglasskyddet och landar på betonggolvet, precis bredvid stålhättan på mina lånade skyddsskor. Det luktar bränt och metalliskt.

Här inne tillverkas än så länge varje Teslabil som rullar ut på vägarna, oavsett om den säljs i Borås eller Beijing. Fler fabriker ska byggas, men än så länge hänger Teslas hela existens på att allt flyter på som det ska just här. Och för stunden flyter det. Tusentals robotar, och ja även människor, stansar plåt, pressar den till sin form och monterar delar tills de längre ner på produktionslinjen börjar likna bilarnas bekanta form. När jag går runt på fabriksgolvet hör jag hur det här är ett av de där bolagen som försöker odla kultur genom egna begrepp: De anställda tillhör ”Teslafamiljen”. Processen när batteriet fästs i bilen är ett ”giftermål”. Någon betonar att de älskar sina ”robotkollegor”.

Teslafabriken i Fremont, Kalifornien, är än så länge den enda platsen där företagets elbilar monteras. Foto: Nicklas Thegerström

Teslafabriken är byggd helt i vitt, så att den nästan lyser mot de djupgröna bergen på San Francisco-buktens östra sida. Anläggningen är större än Vatikanstaten, gillar Teslas kommunikatörer att påpeka.

Vem som är dess påve behöver knappast sägas.

Men fabriken var också platsen för det Elon Musk har kallat för sitt produktionshelvete – ”production hell”. När det var som värst riskerade det att knäcka hans imperium. Och honom själv, verkade det som. Den senaste tiden har varit en märklig period att följa Elon Musk. Frågan är om det ska svänga nu. Medan vi promenerar runt bland robotar och hydraulpressar så förbereder han ett framträdande. Det han ska visa har beskrivits som bland det viktigaste Tesla har gjort.

Vi ska snart dit.

Men vi backar, till januari 2018. Det nya året skulle bli fullkomligt avgörande för Elon Musk och Tesla. Folk på företaget gillar att beskriva det som något mer än en elbilstillverkare, ett företag med en storslagen plan för att skynda på utfasningen av fossila drivmedel. Det handlar om solcellspaneler för villatak och batterisystem för hem och elnät. Men framför allt handlar det ändå om elbilar.

Pressen på Tesla var enorm när leveranserna av den hejdlöst hajpade modellen Model 3 skulle levereras. Foto: Nicklas Thegerström

Dessa ska produceras enligt en strategi som Elon Musk beskrev i ett blogginlägg redan 2006, känt som ”den hemliga generalplanen” (som alltså inte var så hemlig): Börja med en sportbil. Använd pengarna den ger för att bygga en mer överkomlig bil. Fortsätt med en ännu billigare bil. I stora drag har planen legat fast. Visst, avstickare har gjorts. Man kan diskutera definitionen av ”överkomlig”. Dyra bilar för rika människor, det var länge vad Tesla i praktiken kunde redovisa.

Hajpen gick det däremot inte att klaga på. Bilarna fick priser och utmärkelser. Teslas aktie steg dramatiskt. Framför allt förändrades synen på vad elbilar kan vara. Plötsligt sågs de inte längre som små, präktiga och trista. Plötsligt drevs några av de mest eftertraktade lyxbilarna av batterier. Plötsligt behövde alla biltillverkare med självrespekt visa åtminstone konceptmodeller helt drivna på el. I detta skifte har Tesla spelat en viktig roll.

Men fordonet som skulle göra Teslas elbilar folkliga såg i början av 2018 ut att kunna bli en gigantisk flopp. Model 3. Världens mest förbeställda bil. 455 000 personer hade lagt ut 10.000 kronor bara för att stå i kö för att köpa en. Förväntningarna hade varit gränslösa sedan den visades upp första gången 2016 och nu såg det ut som att Elon Musk, ökänd för överoptimistiska tidsplaner, var på väg mot en katastrofal försening.

Monteringen av Teslabilar är en kombination av robotar och mänskliga arbetare. Som en av få tidningar släpptes DN in bakom kulisserna. Foto: Nicklas Thegerström

Journalisten Ashlee Vance har i sin biografi över Elon Musk beskrivit hur de där förseningarna uppkommer. Musk beräknar produktionen efter att ingenting går fel, att allt klaffar och att alla inblandade människor helt friktionsfritt presterar på absolut max genom hela projektet. Om bara det händer – ja, då kommer tidsplanen att stämma. Sedan kommunicerar han planen externt och sätter i gång.

Det brukar inte hålla. Och det höll inte för produktionen av Model 3. När kalendern slog över till 2018 låg Elon Musk rejält efter. Bilarna tillverkades för långsamt, pressen ökade, vilket ledde till att över 60.000 hade tröttnat och begärt att få sin deposition återbetald. Företaget redovisade kraftiga förluster. För stunden handlade hela berättelsen om Tesla om dess oförmåga att leverera bilar.

Elon Musk tycktes börja tappa humöret. Under en telefonkonferens efter en förlustrapport klippte han av analytiker som ville ställa frågor. ”Frågorna är för torra, jag tror jag dör”, sa han och gav ordet till en Youtubare som ville prata mer om självkörande bilar och mindre om aktuella problem.

Sagt av Elon Musk ”Folk förstår egentligen inte vad jag gör med min tid. De tror att jag är någon slags affärskille.” Sagt om hur han tillbringar sina dagar, i poddcasten Joe Rogan Experience. 80 procent av tiden går till teknisk utveckling, säger han vidare. ”Vi är inkopplade som noder i nätverket, som löv på ett träd. Vi göder alla nätverket med våra frågor, vi programmerar kollektivt den artificiella intelligensen.” Om att förstå Googles sökmotor som ett cybernetiskt kollektiv av människor och maskiner, ett begrepp han också använder om företag med robotar och anställda, i samma podcast. ”I verkligheten är det enorma höjdpunkter, fruktansvärda dalar och obeveklig stress. Jag tror inte folk vill höra om de två sista.” Om hur hans liv är jämfört med hur det framstår på Instagram, en plattform han har lämnat. På en fråga om han är bipolär har han svarat: ”Yeah”, men tillade: Kanske inte i medicinsk mening. ”Vi genomför just nu det farligaste experimentet i historien, att se hur mycket koldioxid atmosfären kan hantera innan en miljökatastrof inträffar.” Om klimatförändringar, till USA Today 2013. Visa mer

Misstron visade sig också på aktiemarknaden. Blankare, de som satsar pengar på att en aktie ska falla, flockades kring Tesla som gamar cirkulerar runt ett döende djur. I april blev Teslas den mest blankade aktien i hela landet. Det betydde två saker: Dels att investerare var beredda att satsa väldigt mycket på att Elon Musk inte kunde leverera det han lovade. Men också att det nu fanns många som hade allt att vinna på att han inte lyckades. Som kunde baktala Tesla, sprida bilden av att företaget var ett luftslott.

”Production hell”, så beskrev Elon Musk själv problemen att få fart på tillverkningen under 2017 och 2018. Foto: Nicklas Thegerström

När det var som värst sov Elon Musk själv på en soffa i ett konferensrum på fabriken och hann knappt ta en dusch, har han berättat. Robotarna, eller mängden robotar – kollegor eller inte – var en del av problemet: ”Överdriven automatisering var ett misstag”, har han formulerat det. ”Människor är underskattade.”

Fabriken i Fremont präglas också av en annan sida av vd:ns personlighet. Hans intresse för konkreta, tekniska och estetiska delar av produkterna saknar förmodligen motstycke bland höga bilchefer. Egenskapen brukar kallas micro managing och dömas ut som oförmåga att delegera av de kritiska. Om man är positiv talar man snarare om öga för detaljer och känsla för kvalitet.

Han är i första hand ingenjör. Det kommer alltid först

En av de som har sett det på nära håll är svenska Anders Bell. Han rekryterades från Volvo, intervjuades personligen av Elon Musk och fick uppdraget att få ordning på Teslas tillverkning av säten. Han kan prata länge om hur snabbt saker händer på Tesla, hur attityden är att ingenting är omöjligt – ”vi kan flytta berg”. Men han berättar också om hur nära högsta chefen ger sig på de minsta detaljerna. Ett exempel: Underdelen till ett säte i Model X skulle byggas. En plan fanns.

– På ritbordet var det många fästen, mycket svetsat. Det var inte snyggt. Så Elon sa: Jag lovar att ni kan använda en extruderad aluminiumprofil.

Det kanske inte låter så dramatiskt, men vände upp och ned på hela planen. Kraven på komponenten var extra komplicerade, på grund av en annan nyck från Elon Musk: Suv:en Model X är känd för sina ”måsvingar” som fälls rakt upp istället för att öppnas som vanliga bildörrar, vilket kräver en specialkonstruktion för säkerhetsbältet. Alltihop behövde vara extremt kraftigt.

Svenska Anders Bell har ett tungt ansvar för Teslas tillverkning av säten. Foto: Nicklas Thegerström

Förslaget gick igenom, hela produktionen gjordes om.

Det är en väldigt specifik detalj för en vd att bry sig om?

– Ja, men han är i första hand ingenjör. Det kommer alltid först.

Ett extremt fokus på detaljer har fler vittnat om. I Ashlee Vances biografi beskrivs hur Elon Musk pressar sina medarbetare med krav på smått och stort. ”Den har fiskläppar”, sa han när han fick syn på en söm på bilens solskydd som fick en del av tyget att bukta ut. Han krävde att det skulle göras om helt. En annan gång lånade han hem en bil över helgen och kom tillbaka på måndagen med runt 80 krav på förändringar, alla memorerade. Många i boken återberättar skräckfyllda möten. En sak hade de lärt sig: Att aldrig berätta om ett problem utan att presentera en lösning. ”Man talar inte om för honom att det finns något man inte kan göra. Då blir man utkörd ur rummet”, säger Ali Javidan, som hade en tung teknisk roll på Tesla, i boken.

Senare rapporter ger en liknande bild. Tidningen Wired har rapporterat om ett av hans besök i fabriken i Nevada, där en ung ingenjör som Musk inte ens visste namnet på ska ha fått sparken på stående fot. En hög chef försökte lugna vd:n med ett talesätt: ”Ingen får bra idéer när han är jagad av en tiger.”

Anders Bell har bara lovord för sin chef – ”suverän”, ”extremt inspirerande”. Men att han engagerar sig i minsta detalj skriver han alltså under på.

– Det handlar alltid om att gå tillbaka till de grundläggande principerna, first principles.

Anders Bell intervjuades personligen av Elon Musk för att få jobbet. Foto: Nicklas Thegerström

Begreppet first principles syftar på ett sätt att tänka som Elon Musk har talat om länge. I intervjuer har han lyft fram det som förklaringen till att han har skapat extremt framgångsrika företag i så vitt skilda branscher – Paypal, Tesla, Spacex. På ytan har de knappt något gemensamt, men kanske är de sprungna ur samma sätt att resonera. Elon Musk, med en examen i fysik, beskriver det som att gå tillbaka till fysikerns sätt att tänka. Bryta ner problem till sina minsta beståndsdelar. Söka sanningar även om de går mot intuitionen. Det är motsatsen till vardagens sätt att tänka, som bygger på att följa invanda mönster och apa efter andra. I det vanliga livet är det nödvändigt (”annars skulle man inte klara sig genom en dag”, har han sagt), men ger man sig på att vända upp och ner på mångmiljardbranscher så fungerar det inte.

– First principles är fysikerns sätt att se på världen. Man kokar ner saker till de mest fundamentala sanningarna och resonerar sig vidare därifrån. Det kräver betydligt mer tankekraft, sa Elon Musk till i intervjuprogrammet Foundation 2012.

De blir vardag. Vi hade 16 stycken förra året

Exempel: Vad kostar ett batteripaket? Vad ska ett batteripaket kosta i framtiden?

– Historiskt har det kostat ungefär 600 dollar per kilowattimme. ”Så det kommer inte bli mycket bättre.” Men att resonera utifrån first principles är att fråga sig: Vad är batteriernas materialsammansättning? Vad är dess marknadsvärde? Ok – kobolt, nickel, aluminium, kol, och några polymerer och en låda av stål. Om vi köper allt på metallbörsen i London, vad skulle det kosta? Då är det 80 dollar per kilowattimme. Man behöver bara hitta på smarta sätt att ta materialen och forma dem till battericeller så kan man göra mycket, mycket billigare batterier.

Att tillverka sina egna säten är långt ifrån självklart för en biltillverkare av Teslas storlek. Foto: Nicklas Thegerström

Om tankesättet har präglat Tesla, så är det kanske ännu tydligare när det gäller Spacex, Elon Musks rymdföretag med en radikal idé: Att rymdraketer inte behöver vara engångsvaror.

För att hitta platsen för det kan man följa Kaliforniens vackra kuststräcka söderut från Silicon Valley, till en udde med två punkter på kartan: En raketbas, i grunden militär. Och en småstad, där invånarna har vant sig vid dånet från lyftande rymdfarkosters motorer.

• • •

Lompoc, Kalifornien. 18 mars 2019.

I dag behöver Scott Kennedy inte tanka Elon Musks raketer. Han är ledig. I stället tillbringar han eftermiddagen på Jasper's, en prosaisk bar i Lompoc, Kalifornien, staden just intill Vanderberg Airforce Base där Spacex skjuter upp sina rymdraketer från västkusten. Bartendern fyller hans glas med vitt vin.

– De blir vardag, säger han om raketuppskjutningarna. Vi hade 16 stycken förra året.

Möjligheten att landa raketer har blivit Spacex signum. Här 2016 i Florida. Foto: Spacex/TT

När det händer stannar livet upp i den lilla staden. Fönsterrutor skallrar. Marken vibrerar. Dånet från raketmotorn hörs först, sedan ser man raketen stiga över kullarna.

Ibland sker det i mörker. Då lyser raketen upp Lompoc som en sol i några minuter.

Scott Kennedy bläddrar på sin mobil och hittar det han letar efter. På skärmen syns ett eldmoln bryta fram vid basen av en vit raket innan den lyfter mot himlen. Filmen tog han i januari, Spacex senaste uppskjutning härifrån. Det var han som hade tankat raketen den gången, han jobbar för en underleverantör som ska se till att det finns bränsle på plats vid alla uppskjutningar.

Han var en av de som var på plats när Spacex landade sin första raket på Vandenberg. Efter 21 år i rymdbranschen kunde han knappt tro att de hade lyckats.

– Jag menar, innan – när de sa att det skulle ske – tänkte jag bara: skitsnack.

Scott Kennedy minns när Spacex lyckades landa en raket första gången. Han hade då jobbat i 21 år i branschen. Foto: Nicklas Thegerström

Han var knappast ensam om det. Att lyckas landa rymdraketer intakta efter en uppskjutning kan vända upp och ner på hela rymdindustrin, och detta är Spacex:s paradgren. För att förklara varför det är så viktigt jämför man ofta med jetplan. Tänk att man efter varje resa över Atlanten var tvungen att skrota sin Boeing 747 och bygga en ny för nästa resa. Så har rymdraketernas ekonomi sett ut. Spacex låter raketens nedre del, den som ser till att den lämnar jorden, snyggt och balanserat backa tillbaka, bromsa och ställa sig på marken för att kunna återanvändas.

De flyger rakt över mitt hus

Elon Musk har deklarerat målet med rymdsatsningarna i stora ord. Resor till Mars ska göras möjliga i vår livstid. I ett föredrag på konferensen International astronautical congress 2016 utvecklade han tanken:

– I grunden finns två vägar: Antingen stannar vi på jorden för evigt. En dag inträffar något som utplånar oss. Jag har ingen domedagsprofetia, men förr eller senare kommer domedagen. Alternativet är att bli en rymdresande civilisation och en multiplanetär art. Jag hoppas ni håller med om att det är bättre.

Vid de första testerna välte och exploderade raketerna. Men 2015 började det fungera. Sedan dess har företaget landat så många raketer att det börjar ses som rutinmässigt.

– Fucking amazing, säger Scott Kennedy om synen.

– De flyger rakt över mitt hus, säger Lisa Grossi, kanske den som bor allra närmast basen där Spacex skjuter upp sina raketer på västkusten. Foto: Nicklas Thegerström

I Lompoc verkar alla minnas kvällen när den första raketen landade här. En av de som såg det på närmast håll var Lisa Grossi. Hon bor på sin lilla hästfarm på sidan av kullen som skymmer uppskjutningsplatsen, bara ett par kilometer bort. Djuren har vant sig, berättar hon. Först var de lite nervösa, men nu vet de att då och då hörs ett öronbedövande dån och en jättelik cylinder lyfter mot rymden. Så är det bara.

– De är flockdjur. De rättar sig efter hur ledaren hanterar det.

Hon pekar upp mot det gröna berget, mot platsen där man kan se raketerna lyfta.

– De flyger rakt över mitt hus, säger hon medan en ponny i miniatyr lunkar runt hörnet.

Den första raketlandningen minns hon väl. Hela trädgården var fylld av folk. När metallkroppen inledde sin resa tillbaka mot jorden såg det för en stund ut som att den skulle landa rakt i hennes hästhage.

Landningen var en succé, en av många Spacex har kunnat fira på senare tid. Elon Musk var själv på plats och efteråt smet han in på Hangar 7, Lompocs lokala bar med rymdtema som ägs och drivs av en Spacex-ingenjör och hans fru. Där höjde han ett ölglas och skålade för en lyckad landning. Innan han gick signerade han en rymdhjälm som fortfarande finns uppställd i lokalen.

Hjälmen, som står prydnad på en bar i Lompoc, bär Elon Musks signatur. Foto: Nicklas Thegerström

På väggen bakom baren sitter en kalender och en skylt: ”Next launch”. Fler lär det bli, men vid tiden för de senaste var det annat kring Elon Musk som tog uppmärksamheten.

• • •

I juli 2018 började Elon Musks tweets bli riktigt märkliga.

Visserligen har han tidigare skrivit sådant man inte väntar sig från en vd på ett miljardföretag. Ibland var det bara lite uppseendeväckande. Som när han beskrev kombinationen rödvin, sömnpiller och vinylskivor som ”magi”.

Men när Model 3-produktionen började likna ett haveri började hans Twitterinlägg också göra det.

Först utpekade han en räddningsarbetare som pedofil utan minsta bevis. Det hade börjat med den uppmärksammade räddningsaktionen för att få ut ett pojkfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand, en händelse som hade trollbundit en hel värld. Trots läget på Tesla bestämde sig Elon Musk för att han skulle ta sig tid att lösa problemet. Han satte ett par tekniker på att bygga ett slags mikro-ubåt, en ståltub stor nog för att rymma ett barn. Filmer från tester i en bassäng lades ut på nätet. Vissa hyllade initiativet. Det visade sig dock att det var dömt att misslyckas. Tuben skulle aldrig kunna ta sig genom grottans trånga passager. Det berättade britten Vernon Unsworth som jobbade med räddningsaktionen, och dömde i oartiga ordalag ut Musks plan som ett pr-jippo.

Den första raket som Spacex landade står uppställd vid högkvarteret i Los Angeles. Många stannar upp när de ser den. Familjen Woolley från Ohio passar på att ta en bild. Foto: Nicklas Thegerström

I en rad inlägg inför sina över 22 miljoner Twitterföljare började Elon Musk utmåla britten som pedofil. ”Sorry, pedokillen. Du bad verkligen om det.” Kort därefter bad han om ursäkt, men återgick snart till insinuationer: ”Är det inte konstigt att han inte har stämt mig?” frågade han vid ett tillfälle. Sedan, i två mejl till nyhetssajten Buzzfeed gick han ännu längre: Britten våldtog barn, skrev Musk, hävdade att han hade flyttat till Thailand för att gifta sig med en tolvårig flicka och passade på att kalla reportern för ”fucking asshole”.

Alla påståenden saknar helt grund. Kort därefter stämde räddningsarbetaren Musk för förtal i en domstol i Los Angeles.

Då hade den skandal som på allvar höll på att bli hans fall redan börjat. Åter igen – en tweet. ”Am considering taking Tesla private at $420”, skrev han. Det var en nyhetsbomb i affärsvärlden: Tesla var på väg att köpas ut från börsen, ett bolag värt omkring 50 miljarder dollar (morsvarande över 460 miljarder svenska kronor). Sedan följde de mest ödesmättade orden: ”Funding secured”, finansiering säkrad. Det Elon Musk nu sa var alltså följande: Någon med extremt mycket pengar var beredd att köpa alla Tesla-aktier, och detta till ett rejält överpris. Det var ett långfinger i ansiktet åt de blankare han hatade: ”Ni kan glömma att aktien ska rasa”, tycktes han vilja säga.

Succé? Så kanske det hade varit, om det inte vore för att det inte stämde.

Finansieringen var inte klar. Planen var inte i närheten av så förankrad som det lät. Som om det inte var nog var priset per aktie ett skämt, en referens till att 420 används som kodord för att röka cannabis. (Ursprunget är omtvistat, men enligt en version samlades elever på en skola i Kalifornien på 1970-talet dagligen exakt klockan 04:20 för att röka på. På senare år har 20 april, utskrivet 4-20, blivit ett slags gräsrökandets julafton.) Så Musk justerade upp priset, för att det var kul. Och för att imponera på sin flickvän, artisten Grimes.

Allt detta enligt dokument från den amerikanska finansinspektionen. Där såg man nämligen inte ett kul skämt eller en charmig pik mot blankare. Man såg misstänkt svindleri. Som chef för ett börsnoterat mångmiljardföretag kan man inte twittra ut sådana planer utan uppbackning. Det är jämförbart med att förfalska affärer eller ljuga om skulder.

Tesla Model Y, som Elon Musk visade upp i Los Angeles när DN var på plats, är en mindre suv-modell. En oerhört populär biltyp, och beskrivs därför som en av Teslas viktigaste satsningar. Foto: Frederic J. Brown/AP

Månaden därpå accepterade Elon Musk en förlikning. 40 miljoner dollar i vite, hälften från honom själv och hälften från Tesla, skulle betalas. Dessutom tvingades han ge upp rollen som styrelseordförande. Och Tesla skulle börja övervaka hans inlägg på sociala medier.

Det måste ha varit en av historiens dyraste tweets. Och kanske en av historiens mest motvilliga förlikningar.

– Jag vill göra en sak klar: Jag respekterar inte Finansinspektionen, sa Elon Musk i en intervju med CBS 60 minutes lite senare.

Sensommaren 2018 kunde man knappt hänga med i alla turer kring Elon Musk. Han rökte gräs under en podcastinspelning, toppchefer lämnade bolaget, aktien rasade med 6 procent på en dag. I en intervju med New York Times beskrev han sig som en plågad person, var nära att börja gråta i samtalet med reportrarna och sa att han inte hade något annat val än att ta sömnpiller på kvällarna. Enligt tidningens källor hade både det, och hans övriga drogvanor, börjat oroa delar av styrelsen.

Det märkliga var detta: Just som kaoset var som värst, så höll problemen på att lösa sig. Färdiga Model 3-bilar rullade ut på vägarna i högre tempo. Under en period var Model 3 en av de mest sålda personbilarna i USA, alla kategorier. Bland elbilar var den överlägsen. För första gången någonsin redovisade Tesla vinst två kvartal i rad.

• • •

Los Angeles. 14 mars 2019.

Det viskas om Elon Musks mamma.

Vi står vid scenkanten i en ombyggd hangar, belägen i centrala Los Angeles. Lokalen badar i rött strålkastarljus. Väggarna är svepta i svart tyg. Någon plockar fram mobilen, googlar: ”Elon Musk mother”. Bildsökningen bekräftar ryktet som sprids i de främre raderna, det är hon som står några meter ifrån oss. Snart kastas nyfikna blickar mot kvinnan med kritvitt, välfriserat hår. Någon enstaka vågar sig fram för att respektfullt säga hej.

Utanför ringlar kön hundratals meter, alla är här för kvällens akt: Elon Musk ska visa en ny bil. Folk livesänder sin entré via mobilen, någon har ”Tesla owner” broderat på bröstet. Mannen som på Youtube är känd som ”Model 3 Man”, efter bilmodellen, får spontana kramar från fans.

Teslas första uppvisning en av ny bilmodell liknar ett väckelsemöte. Foto: Nicklas Thegerström

En av de som står långt fram är Ryan Falsey, en hudläkare som har rest hit från Arizona. Han har fixat åtta bilförsäljningar för Tesla, utan att någonsin ha varit anställd. Två till sin egen familj. Ytterligare sex som han har övertygat. För Tesla har det sannolikt inneburit upp mot tio miljoner kronor i intäkter. Det är därför han har blivit inbjuden hit ikväll.

– De flesta jag har övertygat har sett min bil. Andra är sådana jag bara har träffat och börjat prata med.

Klockan passerar utsatt tid. När Elon Musk till slut kliver ut på scenen tjuter folk rakt ut och hundratals mobilkameror höjs i folkhavet.

Han är klädd helt i svart. Kavaj, tröja och sneakers. Bilar körs fram, han pratar om hur Tesla för ett drygt årtionde sedan hade gjort en enda bil, nu över en halv miljon. Varje sådan notering får applåder och rop.

När Ford, som har hotat att stämma Tesla, nämns så hörs ett ”buuuuuh” i hela hangaren.

Det är nästan omöjligt att tänka sig att någon annan chef för en biltillverkare skulle få ett sådant mottagande. Vem skulle känna igen mamman till Volkswagens vd? Vilket bilmärke skulle få en hudläkare i Arizona att bli frivillig reklampelare?

Model Y ska släppas i olika konfigurationer, precis som tidigare modeller får den billigaste vänta till sist. Foto: Nicklas Thegerström

Elon Musk har fans. Fans med en närmast religiös hängivelse. När Tesla i höstas hade svårt att hinna leverera bilar ställde befintliga ägare upp som guider åt nya – utan ersättning. Som ett missionsuppdrag, men för ett börsnoterat bolags räkning. Vid vilken annan billansering vrålar folk spontant att de älskar högsta chefen?

Efter en stund pratar Elon Musk om det senaste året, hur Tesla kunde ha dött där och då. Sedan om hur han själv hade det:

– 2018 kändes som att jag åldrades fem år på ett.

Jublet är öronbedövande när han tackar för stödet. ”Run for president!” vrålar någon från publikhavet.

• • •

På scenen i Los Angeles är Elon Musk en firad man. Beundrad. Geniförklarad. Efter allt som har hänt står han här nu, leende med jublande publik och en ny modell att visa upp.

Mycket går hans väg igen: Tesla ska just börja leverera Model 3 till det utlovade priset 35.000 dollar (medan svenskt pris tros hamna en bra bit över 400.000 kronor). Försenat, men som utlovat. Bilen fortsätter slå försäljningsrekord, senast i elbilsgalna Norge. Spacex har fått uppdraget att flyga astronauter till internationella rymdstationen ISS.

”Run for president”, skriker någon från publiken när Elon Musk ställer sig på scenen. Foto: Nicklas Thegerström

Men samtidigt skälver marken fortfarande under hans fötter. För medan han själv talar om 2018 som året som fick honom att åldras i hypertempo så fortsätter kaoset sätta spår 2019. Bara dagar innan han dyker upp på scenen har han tvingats försvara sitt twittrande i domstol. Finansinspektionen anklagar honom för domstolstrots efter ett tveksamt inlägg om hur många bilar som ska produceras under året. (”Jag har dragit ner på mitt twittrande om Tesla”, var hans svar.)

I skrivande stund har också Elon Musk mer än två år kvar innan han lagligt kan komma tillbaka som styrelseordförande för bolaget han förkroppsligar. Investerare har stämt honom och krävt mer disciplin på Twitter. Till och med Spacex framgångar svärtas ner. Kontraktet för att skicka astronauter till ISS kvarstår, uppdragsgivaren Nasas högsta ledning började tveka när de såg vd:n röka gräs och beordrade en säkerhetsgenomgång. Den ska säkerställa trygga omständigheter, ”inklusive en drogfri miljö”. Och en brittisk räddningsarbetare kräver fortfarande, så vitt känt, Elon Musk på skadestånd för att ha blivit kallad pedofil.

• • •

Är han galen? Den frågan ställde sig Kara Swisher, en av Silicon Valleys mest inflytelserika skribenter, i en krönika i New York Times.

Nej, var hennes slutsats. Inte på det sättet. Han är brysk, oberäknelig – tidvis väldigt oansvarig och driven av impulser till den gräns att vissa runt honom stöts bort. Men han är samtidigt någon som siktar på att lösa stora, allvarliga problem i en tid när så många av techvärldens begåvningar bara jobbar för att folk ska klicka på fler annonser. Han kan fortfarande skrivas in i historien som en stor uppfinnare istället för impulsiv vilde, argumenterade hon. För att lyckas måste han bygga stabila företag som inte bara kretsar kring hans personliga aura.

Och, avslutade Kara Swisher, radera Twitter från sin telefon.