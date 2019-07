Elon Musk vill koppla upp hjärnan

Hittills har relativt lite information sipprat ut om företaget, som entreprenören Elon Musk, vd för bland annat Tesla och Spacex, grundade 2016. Men nu har Neuralink med sina 90 anställda avslöjat lite av sitt arbete.

Företagets mål är att utveckla sätt att koppla samman människans hjärna med datorer. Under en presentation berättade företaget att de arbetar på att skapa en slags minidator som ska fästas bakom örat. Minidatorn kommer vara kopplad till trådar som opereras in i hjärnan, skriver The New York Times.

Enligt företaget kan tekniken komma att hjälpa rörelsehindrade personer att återfå rörligheten, och hjälpa människor att tala, se och höra.

För att operera in trådarna i hjärnan måste hål borras i skallen, men även det har företaget en plan för.

– Ett av de största problemen är att en mekanisk borr skapar obehagliga vibrationer i skallen. Men med laser skulle man inte känna av det, säger företagets medgrundare Max Hodak enligt The New York Times.

Företagets planer kan kanske låta som science fiction, men deras förhoppning är att arbeta med mänskliga försökspersoner redan under nästa år.

