Elon Musks mystiska AI-projekt: ”Det är på riktigt”

Twitter- och Tesla-chefen står angiven som ansvarig för X.AI, ett nybildat företag i delstaten Nevada, visar formella dokument som medier i USA citerar.

The Financial Times rapporterar att mångmiljardären bjudit in investerare som redan har stora andelar i hans företag Tesla och Space X att gå in även i den nya satsningen.

– Det är ett gäng som investerar i detta. Det är på riktigt och de är entusiastiska, säger en källa till tidningen.

Musk ägde för över 20 år sedan ett bankföretag som hette X. Det omvandlades sedan till Paypal och blev startskottet för entreprenörens jättelika förmögenhet. Nu vill han enligt källorna konkurrera med Open AI, företaget bakom Chat GPT, den omtalade mjukvaran för artificiell intelligens.

Samtidigt har Musk länge varnat för riskerna med AI, faran att vi ska förlora kontrollen över självgående elektroniska system. Nyligen ställde han sig bakom ett öppet brev till världens beslutsfattare, med budskapet att utvecklingen av kraftfulla AI-system måste pausas.

Musk var en av grundarna av Open AI, men lämnade företaget 2018. Numera finansieras det till stor del av mjukvarujätten Microsoft.

