Elprischock kan ge återbäring på nätavgift – miljardrullning till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät drog i fjol in över 21 miljarder i så kallade flaskhalsintäkter i fjol, på grund av de enorma prisskillnaderna på el under hösten och vintern. Det är mer än under alla de sex föregående åren – och det kan bli ännu mer under 2022.

Nu ökar kritiken mot att pengarna samlas på hög i stället för att användas. En följd kan bli sänkta nätavgifter för hushållen.