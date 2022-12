Elpriserna fortsätter upp i södra Sverige

Idag, under onsdagen, är priserna på el lika höga i hela landet. Det kommer att förändras under morgondagen då priserna beräknas stiga i söder och sjunka i norr.

I de sydligare elområdena, 3 och 4, ökar priset med runt 15 procent jämfört med dagen innan och landar på 4,23 kronor per kilowattimme, enligt elbörsen Nord Pool. Maxpriset under morgondagen beräknas till 5,44 öre per kilowattimme.

I elområde 1 och 2 sjunker priserna från 3,68 kronor per kilowattimme till 3,02 kronor per kilowattimme.

Energimyndigheten har varnat för effektbrist under vinterns höglasttimmar i Sverige. Den 9-18 december har pekats ut som en period där osäkerhet ökar, till följd av att reaktor 3 vid Oskarshamns kärnkraftverk tas ur drift för underhåll. I helgen kommer även Ringhals 3 att gå på halv effekt, vilket DN tidigare rapporterat om.