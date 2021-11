Elpriserna skjuter i höjden i norra Sverige

Kyligt väder och lite blåst trycker upp priserna i norra Sverige, vilket Sveriges Radios Ekot har rapporterat om. På fredagen kostar elen norrut drygt 1 krona och 20 öre per kilowattimme, jämfört med strax under 43,5 öre under föregående dag, enligt siffror från Vattenfall.

– Eftersom det är kallt går elanvändningen upp i norra Sverige. Dessutom blåser det inte så mycket, vilket gör att det blir lite vindproduktion. De två faktorerna är viktiga anledningar till att det är högt i norra Sverige, säger Martin Johansson, expert på elsystemet och produktion vid Energimyndigheten.

Men priset i norr påverkas också av isläggning på älvarna, som sker kontrollerat och avsiktligt. Det säger Per Larsson som är ansvarig för produktionsplanering på Vattenfall i Norden.

– Vi har kapacitetsbegränsningar i ett antal av de norrländska älvarna för att vi ska lägga is. Det gör man för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern, och undvika isrelaterade problem längre fram.

Därför måste man begränsa vattenhastigheten, för att isen ska kunna lägga sig. Isläggning pågår nu i Luleälven, Skellefteälven och Umeälven, berättar han.

– När man har fått ett bra istäcke kan man köra mycket mer vatten, utan risk för att det bryter sönder isen. Om det kommer isblock farande kan det skapa problem runt kraftverken. Det vill alla producenter undvika, för det skulle begränsa produktionen längre fram.

Per Larsson, ansvarig för produktionsplanering på Vattenfall i Norden. Foto: Elisabeth Redlig/Vattenfall

Han kan inte säga hur länge isläggningen kommer pågå, utan det påverkas också av väderförhållanden. Att man lägger is just nu, trots att även väderförhållanden driver upp elpriset, handlar om samordning och att väderförutsättningar är de rätta.

– Alla vattenkraftsproducenter försöker göra det på ett så ansvarstagande sätt som möjligt, med så lite påverkan som möjligt för konsumenterna. Hur vädret är kan vi tyvärr inte styra över, säger Per Larsson.

Även i södra Sverige stiger elpriset på fredagen, men inte lika mycket som i norr. Där väntas elen kosta drygt 1 krona och 65 öre per kilowattimme på fredagen, jämfört med drygt 1 krona dagen före. Mycket av Sveriges elkraft kommer just från de nordliga delarna av landet.

– Om elpriset i norr stiger så kan det stiga i södra Sverige. Men det är oftast tvärtom, att om det stiger i södra Sverige så stiger det också i norr. Elpriset är sammankopplat, säger Martin Johansson vid Energimyndigheten.

Han konstaterar också att elpriserna under hösten har varit höga i Europa och södra Sverige, vilket bland annat beror på en saftig prislapp på fossila bränslen. Svenska elpriser påverkas delvis av de europeiska, eftersom elnätet är hopkopplat.

Under hela november har elpriserna i Sverige, även i norr, generellt legat högre än samma månad förra året, enligt Vattenfalls siffror. Det kan bero på att efterfrågan har varit högre i år, sedan pandemin börjat ebba ut, vilket gör att mer resurser efterfrågas. Men det påverkas alltså av flera saker, säger Martin Johansson: hur mycket el som används, vad fossila bränslen kostar i Europa, hur mycket det blåser och kapacitet att föra över elen vilket är begränsat från norr till söder.

– Elpriset kan verkligen variera från år till år. Förra året var det väldigt låga elpriser, framför allt i norr. Vattenmagasinen låg i år ganska lågt, men har börjat återhämtat sig nu. Det påverkar förmågan att producera vattenkraft. Förra året var vattenmagasinen höga.

Det är svårt att säga hur länge de höga priserna i norr kommer hålla i sig, säger han. Det kan hålla i sig en dag eller två, eller längre än så.

– Börjar det blåsa igen går sannolikt priset ned. Men det påverkas också av hur länge vi har så höga fossila bränslepriser i Europa, och det verkar inte avta.

Han påpekar samtidigt att elpriserna kan komma att pendla mer framöver när mer elkraft kommer från variabla källor som vind och sol.

– Men det är inte bara dåligt, utan ger incitament till flexibilitet i användningen och att investera i ny produktion som gör att priserna på sikt sjunker och blir mer stabila.

