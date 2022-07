Elpriset sjunker efter rekordhöga nivåer – vind och gas påverkar

Under tisdagseftermiddagen släppte elbörsen Noordpool sina siffror hur morgondagens elprishandel kommer se ut. Siffrorna visar att priset på el sjunker. Under de mest intensiva timmarna betalar konsumenterna cirka tre kronor per kilowattimme.

– Nu får vi betydligt längre priser i morgon och det lär hålla i sig resten av veckan, säger Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på elbolaget Bixia.

Johan Sigvardsson, elmarknadsanalytiker på elbolaget Bixia. Foto: Bixia

Under tisdagsmorgonen låg priset i södra Sverige på cirka sex kronor per kilowattimme. Under onsdagen, kommer elen i genomsnitt kosta cirka 70 öre per kilowattimme och tre kronor som mest, efter att skatter och avgifter är tillagda.

Ett normalår är dock priserna på el cirka 20 till 40 öre på elbörsen i juli.

Johan Sigvardsson säger att de snabba svängningarna på elmarknaden bland annat har med semestertider att göra. Svenskarnas elförbrukning är som lägst just nu, och därför kan priset snabbt förändras.

Vinden är också en anledning till lägre priser. Det kommer börja blåsa mer under morgondagen, efter att vindarna stått stilla under några dagar.

Men hur det ser ut framåt är ännu osäkert. Marknaden är oroad över utvecklingen angående Nordstream 1, den ryska gasledningen som går till Europa, som Ryssland hotat med att stänga av.

– Detta påverkar prisbilden framåt. Marknaden är livrädd för vad som ska hända, säger Sigvardsson.

Erik Ek är strategisk driftchef på myndigheten Svenska kraftnät, och håller med Johan Sigvardsson om att de svenska elpriserna påverkas av resterande Europas gaspriser.

– Elpriset kommer att vara knutet till gas och oljepriset hela vintern, och om det är fortsatt så här hänt för gas kommer vi fortsatt ha höga elpriser. Så länge det är en brist.

Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska Kraftnät. Foto: Johan Alp

