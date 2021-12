Elpriset snittar omkring 200 procent högre än i fjol

Under hösten har rubrikerna avlöst varandra: ”Elpriset spränger fyrakronorsvallen”, ”Rekordhöga elpriser i södra Sverige”, ”Elpriset ligger på rekordnivåer”. På tisdagen slår elpriset nya rekord i de södra delarna av Sverige. Från Mälardalen och nedåt kostar elen under dagen omkring 4,25 kronor per kilowattimme, enligt siffror från den nordiska elbörsen Nord Pool. Under onsdagen kommer priserna att sjunka något – men fortsätter ligga på rekordhöga nivåer.

– Flera faktorer samverkar och resulterar i det läge vi har. I dag är det kallt, det blåser inte så mycket och det är ett högt pris på gas vilket i sin tur beror på efterfrågan runt om i världen, säger Caroline Törnqvist, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

Under den senaste månaden har elpriset i söder legat omkring 420 procent högre än motsvarande månad 2020, och i norr nästan 300 procent högre.

Men det är inte bara under december som priserna har stigit. Sverige är indelat i fyra elområden, och i det sydligaste av dessa har elpriset i snitt under året legat över tre gånger så högt som under förra året, visar DN:s uträkning. I år har en kilowattimme genomsnittligt kostat uppåt 83 öre, jämfört med knappt 27 öre i fjol.

Även i södra Mellansverige ligger priset drygt tre gånger så högt som fjolårssnittet. I de nordliga elområdena är elpriserna lägre och har stigit något mindre, men ligger också här nästan tre gånger så högt som 2020.

– Både 2019 och 2020 har varit förhållandevis billiga år. En faktor som har påverkat i år är just höga gaspriser och att världen går mer för fullt efter covid, även om det har börjat komma tillbaka nu. Tidigare år har det varit billigare att producera el här, vilket har gjort att gaspriser inte har påverkat på samma sätt, säger Caroline Törnqvist.

Strax över hälften av alla svenska konsumenter har rörligt elavtal, och det är dessa som berörs av fluktuerande elpriser. Det vanligaste är att ha månadssnittpris, men vissa har timsnittpris – och då påverkas notan av tillfälliga timtoppar.

– Om du har ett rörligt pris är det ofta kopplat till elbörspriset. Går elbörspriset upp går ditt rörliga pris upp.

Om det i år har varit billigare med rörligt eller fast pris kommer visa sig framöver, säger Caroline Törnqvist. Det viktigaste, anser myndigheten, är att göra ett aktivt val av avtalstyp utifrån sina egna förutsättningar. Myndigheten tycker också att det måste bli enklare för kunder att vara flexibla, genom automatiserade system som drar ned elkonsumtionen under pristopparna.

Hur länge de höga priserna kommer hålla i sig är ovisst. Ännu finns inget sjunkande pris i sikte, utifrån marknadens prognoser.

– Men om det blir så beror på hur mycket det blåser och om något händer med gaspriset. Det vi som myndighet kan konstatera är att prisvariationerna kommer att vara större framöver. Vind är billig elproduktion, och om det blåser mycket blir priset lågt. Men blåser det inte så mycket blir det högre, säger Caroline Törnqvist.

Läs mer:

Elpriset spränger fyrakronorsvallen

Professor: Stort slöseri med el i Sverige

Fakta i frågan: Vad är det som händer med elpriset?