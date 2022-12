Elpriset stiger mot rekordnivåer

Elpriserna de två elområdena i norra Sverige lyfter till ett snittpris på 4,19 kronor per kilowattimme på tisdag, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Det är bara åtta öre under de historiska toppnoteringarna från den 1 december i år.

Samtidigt stiger elpriserna även i de två elområdena i södra Sverige, upp till 4,79 kronor per kilowattimme. Det kan jämföras med rekordnivåerna i slutet på augusti på 5,18 kronor i elområde 3 och 5,77 kronor i elområde 4.

Ovanpå priset på Nord Pool tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgiften. Men elpriserna för enskilda hushåll och företag varierar kraftigt då räkningen bygger på vilket avtal du har, där man kan använda allt från timpriser till prissäkringar flera år framåt i tiden.

Under de så kallade höglasttimmarna på morgon och sen eftermiddag toppar priserna i södra Sverige på 7,25 kronor per kilowattimme och i norra Sverige på 5,50 kronor per kilowattimme.

