Elpriset tar ett rejält kliv uppåt i södra Sverige

I elområde SE4 – som inkluderar Malmö – lyfter priset till 1:75 kronor per kilowattimme (kWh) under trettondagen, upp från 1:12 kronor under onsdagen. Därmed är priset på den högsta nivån sedan den 23 december.

I prissättningen per timme toppar priset i SE3- och SE4-områdena på 2:81 kronor per kWh under handeln på trettondagen.

I prisområde SE3 – som inkluderar Göteborg och Stockholm – lyfter dagspriset till 1:74 kronor per kWh under trettondagen. I de två elområdena i norra Sverige – SE1 och SE2 – är prisrörelsen uppåt betydligt mindre och där stiger dagspriset till 54 öre per kWh.

Prisökningen på el kommer med kallare väder. Men det hänger även ihop med ett kraftigt lyft för priset på naturgas i Europa, vilket i sin tur har ett samband med ett ovanligt lågt flöde av naturgas från Ryssland till EU.

Läs mer: Elpriserna släcker inte Kenn Thommys och Gun-Maris julpyntade hus