Elsparkcykeljättens nästa steg: vill att städerna byggs om

Fredrik Hjelm om...

Parkeringskaoset:

”Jag tror alla förstår att det är bättre att vi löser parkeringsfrågan proaktivt än reaktivt”, säger Fredrik Hjelm. Voi har nu gått ihop med sina konkurrenter för att placera ut fler parkeringsställ. Att det dröjt beror på att tillståndsprocessen tagit tid, uppger han.

Konkurrenterna:

”Vi har från dag ett sagt att vi ska förändra städerna tillsammans med politiker och tjänstemän. Sedan har våra konkurrenter kommit med vad man skulle kunna kalla ett mer amerikanskt mindset om ”ask for forgiveness not for permission”. De gick in hårt i många städer, utan att fråga om lov, utan att samarbeta.”

Målsättning och regleringar:

”Vi ska göra flest åkturer, tänka långsiktigt och jobba för bra regleringar i städerna. Vi tror på att staden ska välja ut en, två eller max tre olika aktörer.”