Under förra året fick Sverige ett nytt transportmedel. Det amerikanska fenomenet elscooters, även kallat elsparkcyklar, tog gatorna med storm och blev snabbt en snackis. Genom en app i telefonen kan privatpersoner hyra en elsparkcykel.

Först att lansera fordonet i Sverige var startup företaget Voi. Kort därpå trädde även det globala företaget Lime in på den svenska marknaden. Nu finns fordonen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Trots att färdmedlet har blivit populärt är det många som kritiserar fenomenet. Kritiken handlar om att skotrarna stökar till gator och torg, men i USA pågår även en diskussion om färdmedlets säkerhet. Under förra året rapporterades flera olyckor i USA i samband med att människor reste på elsparkcyklar. Spruckna näsor, handleder och axlar och sprickor är några exempel.

I staden Santa Monica, i Kalifornien, behövde stadens brandkår rycka ut vid 34 olyckor som involverade elsparkcyklar under sommaren 2018. Även i San Fransisco har det rapporterats om olycksfall men även minst två dödsfall.

Här i Sverige finns det också en oro för färdmedlets säkerhet. Framför allt under vintern när gatorna täcks med is och snö. Fordonet saknar nämligen dubbdäck och mönsterdjupet är tunt på en del modeller. Både Voi och Lime har dragit in alla sina skotrar under dagar i december då snön vräkte ned.

– De dagar då vädret är riktigt dåligt håller vi skotrarna inomhus, jag tycker man alltid ska vara försiktig, precis som när du cyklar, säger Fredrik Hjelm, vd och grundare till Voi.

Stockholm stad har varit kritiskt till skotrarna och pekat på olycksrisken. Hittills har endast ett olycksfall rapporterats in till kommunen, likaså är det betydligt färre elsparkcyklar parkerade på stadens gator än vad de hade väntat sig.

– Våra jurister ser bland annat över om fordonet ska betala en avgift för att vara på gatorna eller möjligtvis ha en bestämd plats att parkera på. Exempelvis betalar hyrcyklarna en avgift för att stå på våra gator, säger Johan Sundman, projektledare vid Trafikkontoret, Stockholms Stad.

I dag finns det lite forskning gjord på fordonets säkerhet. I Transportstyrelsens informationssystem, Strada, finns det 19 inrapporterade olycksfall med både privatägda samt sådana privatpersoner hyr av ett företag, under de senaste fem åren. Räknat i kategorin eldrivna enpersonsfordon, som inte är självbalanserade, innebär det att fordonet är det vanligaste vid olyckor. Framför allt handlar det om singelolyckor men även kollision med fordon är en återkommande företeelse.

– Vårt informationssystem bygger på att polis eller sjukvård rapporterar om någon skadar sig, om personen då väljer att inte uppsöka sjukvård och inte heller kontaktar polisen, eftersom olyckan är mindre allvarlig, kan det råda ett mörkertal, säger Robert Ståhl, utredare på Transportstyrelsen.

Från början planerade Voi att ställa in alla elsparkcyklar över vintern. I och med att efterfrågan har fortsatt att stiga under årets mörkare dagar har företaget tänkt om och utvecklar nu en vintermodell.

– Dubbdäck är en sak vi kollar på eftersom vi vill stärka säkerheten och förmågan att ta sig fram på vinterunderlag, säger Fredrik Hjelm.

En bättre stänkskärm och belysning ses också över. Den nya vintermodellen väntas vara färdig under de kommande månaderna, exakt när avböjer företaget att kommentera.

Även Lime utvecklar en ny elsparkcykelmodell som först lanseras i USA. Framför allt är det balans som står i fokus, med hjälp av en stötdämpare ska det bli svårare att falla. Dock finns det inget bestämt datum när lanseringen sker.

– I dag firar vi två år som företag, vi växer snabbare än vad vi ibland hinner med, men vi arbetar för att alltid vara säkra för våra kunder, säger Mike Parishaian, Sverigechef på Lime.

Vilka är Voi och Lime? Voi Technology Det svenska aktiebolaget placerade ut sina första elsparkcyklar i augusti 2018. Sedan lansering i Stockholm har företaget expanderat till Göteborg, Malmö, Spanien, Frankrike och Portugal. Fram tills början av det nya året har Voi haft cirka 110.000 betalande kunder som använder elsparkcyklarna, i november förra året tog företaget in cirka 450 miljoner kronor i kapital. Bland finansierarna finns flera stora namn; Tindermedgrundaren Justin Mateen, Cristina Stenbeck, Amazonhöjdaren, Sebastian Knutsson och medgrundare av King, Jeff Wilkes. Lime Företaget, som tidigare hette Limebike, lanserades i USA under början av 2017. Sedan dess har företaget blivit globalt och finns i dag i både flera delar av USA men även i ett tiotal länder i Europa. I flera av länderna, såsom Sverige och Spanien, finns de gröna elsparkcyklarna i flera städer. Dessutom samarbetar Lime med företaget Segway samt IT-företaget Uber. Källa: Voi Technology, Chrunchbase, Lime. Visa mer

