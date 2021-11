En av Apples första datorer under klubban

Ett auktionshus i Kalifornien låter nu datorn som går under namnet Apple-1 gå under klubban, skriver Los Angeles Times med ett lägstabud på 200 000 dollar. Auktionsobjektet är en av 200 datorer som tillverkades i Steve Jobs hem och en likadan dator såldes 2014 vid en auktion i New York för nästan en miljon dollar. Omkring ett 60-tal ska finnas kvar varav ett 20-tal fortfarande är fullt funktionella.

Köparen får nu inte bara själva datorn utan även en Panasonic-monitor, manual samt tillhörande kablar, utlovar auktionsfirman.