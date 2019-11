En miljon svenskar kan ha nåtts av Bitcoin-bluffarna på Facebook

DN kunde tidigare i november berätta om 63-åriga Eva som via en falsk annons, där tv-profilen Filip Hammar berättar om hur man snabbt kan bli en miljonär, blev indragen i ett investeringsbedrägeri. Den typen av annonser, som ofta sprids via Facebook, har blivit ett stort problem och källa till diskussioner under 2019.





”Vi har tillsatt stora resurser för att hantera vad vi kallar 'celeb-bait', eller annonser och inlägg där kända personer används för att lura människor till att klicka på annonserna. Vi vill inte ha de här annonserna på Facebook och vet att det varit frustrerande för många”, skriver Facebooks nordiska kommunikationschef Peter Münster i ett mejl till DN.

Enligt Peter Münster har man bara under 2019 tagit bort över fem miljarder falska konton.

Via Facebooks så kallade annonsbibliotek, där Facebook sparar alla annonser som man anser rör ”sociala frågor, val eller politik” sedan 2019 har DN sammanställt de annonser som tydligt är så kallade investeringsbedrägerier, ofta där kändisars namn och ansikten används i syfte att locka in besökare som hoppas bli rika.





Totalt rör det sig om elva annonser som visats någon gång mellan mars och november 2019. Sju annonser är i dag borttagna då de anses bryta mot Facebooks regler. Men flera av annonserna, varav tre uttryckligen använder sig av svenska kändisar, har inte ansetts bryta på Facebooks regler.





Den mest spridda annonsen består av en bild på H&M:s styrelseordförande Stefan Persson och rubriken ”Han visste inte att ljudet spelades in och släpptes privat information av sitt nya affärsprojekt”, står det i inlägget.

Annonsen började enligt Facebook köras 8 juli 2019 och har fått mellan 200.000 och 500.000 exponeringar. Totalt har annonsören, den i dag borttagna Facebooksidan ”Mean deposition” lagt 65.954 kronor på att visa annonsen. Annonsen leder till en webbsida som i dag inte går att nå men som är registrerad i Ryssland och som har använts vid andra liknande typer av bedrägerier.



HM:s ordförande Stefan Persson använd i bluffannonser. Foto: Skärmavbild.

Två andra annonser, som kostat annonsören ”Give me a Chance” 28.776 kronor, påstår sig via en skärmavbild från TV4:s Nyhetsmorgon visa ett ”kryphål för rikedom” som ”medborgare över hela landet” använder sig av.



Bluffannons som använder sig av TV4:s Nyhetsmorgon. Foto: Skärmavbild.



Totalt har de elva bluffannonser DN hittat kostat annonsörerna 141.874 kronor och fått över en miljon exponeringar i Sverige. Det betyder att hundratusentals svenskar kan ha nåtts av dem.

Enligt Peter Münster är det här ett problem som drabbat Facebook och andra internettjänster länge. Man tar regelbundet bort konton som bryter mot reglerna eller tar bort möjligheterna för dem att visa annonser, men de kommer ständigt på nya sätt att ta sig förbi Facebooks system. Det är inte heller alltid man faktiskt tar del av pengarna bedragarna betalar eftersom de ofta använder sig av falska betalkort.

Man betalar dock inte tillbaka pengarna till annonsörer vars annonser man tagit bort.

”Vi återbetalar inte bedragare när vi tar ner deras bedrägliga annonser eller när vi tar bort deras möjligheter att visa annonser. Kostnaden och skadorna de orsakar vårt företag överstiger varje annonsintäkt de betalar in. Vi tror att den här typen av missvisande innehåll har en negativ påverkan på hur människor upplever vår plattform och har starka incitament att bekämpa problemet”, skriver han.

Facebooks annonsbibliotek innehåller dock bara de annonser som Facebook anser rör politiska eller sociala frågor och går bara tillbaka till mars 2019, vilket innebär att det totala antalet annonser och pengarna som lagts på dem kan vara betydligt högre i praktiken. Totalt består det offentliga arkivet i sin helhet av 32.160 annonser som annonsörerna spenderat drygt 41 miljoner för, mindre än en tiondel av Facebook Sweden AB:s omsättning 2018.





DN har sökt H&M som avböjer att kommentera bluffannonserna som spridits i företagets namn.

