En svensk spökstad två minuter från den norska gränsen

Nordby köpcentrum påminner om en spökstad. Normalt sett är den stora parkeringen med över 3.700 platser, två minuter från den norska gränsen, fylld av bilar från grannlandet och köpglada kunder.

I fjol omsatte Nordby 4,6 miljarder kronor. Nio av tio kunder var norrmän.

Nu har krisen tvingat flera av affärerna att slå igen och Stefan Niklasson, som är assisterande butikschef på Maximat, en av Nordens största matvarubutiker, konstaterar att det som norrmännen kallar för Harryhandel mer eller mindre försvunnit. Nio av tio kunder är borta.

– Just nu har vi förlorat 95 procent av vår omsättning. Vi får hoppas att Norge öppnar upp den 15 juni, säger han.

Stefan Niklasson är assisterande butikschef på Maximat som har förlorat 95 procent av omsättningen. Foto: Tomas Ohlsson

Det är datumet på mångas läppar på båda sidor gränsen. Det var då det var tänkt att Norges statsminister Erna Solberg skulle ha meddelat att den norska regeringen ska göra en ny utvärdering av karantänsreglerna och resor till övriga nordiska länder. Men redan förra veckan kom beskedet att Norge öppnar mot alla grannländer utom Sverige. Samtidigt antydde Erna Solberg att det skulle kunna bli någon form av regional lösning mot Sverige. Det har väckt hopp vid gränsen.

Turistande norrmän måste sitta i karantän i tio dagar efter ett besök i Sverige. Långt ifrån alla tycker att det är värt besväret. Andra åker ändå och hoppas att de ska slippa bli registrerade vid gränsen.

– Nej, absolut inte några bilder. Då vet de ju att jag varit här, säger mannen som lastar in varor i en norskregistrerad bil, en av de få som befinner sig på Nordbys parkering denna morgon.

På andra sidan Strömstad plockar Lena Kempe lite pappersskräp från en gångväg genom campingplatsen – den som farfar Ossian startade 1974 och som hon nu äger och driver vidare i tredje generation tillsammans med sin syster och mor. Det gäller att hålla snyggt, även om gästerna är få.

I mars, just när coronakrisen slog till I Europa, invigdes det nya Pirathotellet på Daftö camping. En investering på 20 miljoner. Foto: Tomas Ohlsson

Daftö resort är mer än en camping och innehåller även ett mindre nöjesfält och erbjuder alla boendeformer med stugor, hotell, gästhamn och campingtomter. I mars, just när coronakrisen slog till i Europa, var invigningen av det nya Pirathotellet med tolv rum planerad – en investering på 20 miljoner.

– Bra tajming, va, säger Lena Kempe med ett ironiskt leende.

Det är tuffa tider. Under Kristi Himmelfärdshelgen, då det under normala omständigheter brukar vara full fart på anläggningen, var beläggningen nere på åtta procent. Hälften av de 32 fast anställda har varslats. 200 säsongsanställda har fått veta att de just nu inte behövs.

Eftersom 60 procent av gästerna är norrmän går även Lena Kempe i spänd förväntan inför beslutet den 15 juni. Hon säger att hon hoppas att det blir positivt.

– Men jag är rädd för att de kommer att avvakta, säger hon.

En del norrmän kanske kommer ändå och de senaste veckorna har Lena Kempe sett en liten ljusning bland bokningarna, men att året blir en ekonomisk prövning står redan klart.

Lena Kempe går i spänd förväntan inför beslutet den 15 juni. Hon säger att hon hoppas att det blir positivt. Foto: Tomas Ohlsson

– Vi har ökat vår omsättning varje år och vårt företag mår bra, så vi kommer att överleva det här också, men det blir ett stålbad, säger hon och förklarar att det inte är lätt att planera för framtiden när man inte vet vilka regler som ska gälla.

Hon tycker att de svenska myndigheternas beslut präglats av luddighet.

– Det är mycket bättre med tydliga besked, så att man vet vad man har att rätta sig efter, säger hon.

Många av landets turistorter bävar inför sommaren. Är man även beroende av gränshandel blir det dubbel oro. Turismen och norrmännens plånböcker har gjort Strömstad till en välmående kommun. Trots att orten med drygt 13.000 invånare i stort sett saknar industri finns här knappt någon arbetslöshet.

840.000 gästnätter under fjolåret var rekord igen och färjorna från Norge kommer varje år med 1,5 miljoner passagerare till Strömstad. Handeln innebär stora och nödvändiga skatteintäkter för kommunen.

Vid Nordby köpcenter, utanför Strömstad, har öppettiderna för butikerna ändrats som en följd av pandemin. Foto: Tomas Ohlsson

Men för dem som ansvarar för att trygga den fortsatta kommunala välfärden gäller det också fortsätta att skydda befolkningen från det nya coronaviruset. Det har gått bra hittills. I slutet av maj rapporterade Folkhälsomyndigheten att färre än tio personer i Strömstad var smittade.

Kommundirektören Mats Brocker tar emot på stadshustrappan. Kluvenheten märks när han får frågan vad som är viktigast, att skydda Strömstadsborna eller att värna om affärslivet.

– Pass, svarar Brocker.

I nästa andetag förklarar han:

– Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men får vi inte hit turister så dör staden.

– Vi måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men får vi inte hit turister så dör staden, säger Mats Brocker, kommundirektör. Foto: Tomas Ohlsson

Han anser att det går att klara av båda sakerna.

– Tyvärr utpekas Sverige som det svarta fåret, men jag försöker förklara för alla att Strömstad inte är Stureplan. Vi har under tio registrerade coronafall och vi har hunnit arbeta med det här på ett helt annat sätt och är redo för att ta emot folk, säger Brocker och lägger till att det är låga smittsiffror även just på andra sidan gränsen.

Krisen har redan slagit hårt. Preliminära siffror visar att 30–40 procent av befolkningen i Strömstad är varslade eller korttidsspermitterade.

– Än så länge har butikerna öppet, men två månader till så här kommer de att få stänga. Bortsett från de personliga tragedierna kommer vi att få räkna med att de som bor och arbetar här kommer att söka sig härifrån. Vi kommer också att få räkna med att fler kommer att tvingas söka socialbidrag, säger Brocker.

Bortsett från de personliga tragedierna kommer vi att få räkna med att de som bor och arbetar här kommer att söka sig härifrån.

Det är med detta budskap som man tillsammans med andra gränskommuner och bland andra landshövdingen i Västra Götaland Anders Danielsson skickat brev till Erna Solberg och vädjat om att den norska regeringen ska visa förståelse.

Enligt Mats Brocker är beslutet avgörande för Strömstads framtid både på kort och lång sikt. Det är en anledning till att kommunen tagit fram ett program för hur smittan ska hållas borta om turisterna börjar anlända.

Färjorna till Kosteröarna tillåts redan bara ta hälften så många passagerare som normalt och på kajen finns markeringar som visar på vilket avstånd som man bör befinnas sig från den som står närmast framför i färjekön. Ungdomar som gått miste om sina sommarjobb blir ”coronavärdar” med uppgift att hjälpa folk tillrätta och påminna dem att hålla avstånd. Handspriten är ständigt närvarande.

Turistchefen Åsa Massleberg har varit med om att ta fram riktlinjerna för ett besökssäkert Strömstad. Foto: Tomas Ohlsson

Turistchefen Åsa Massleberg har varit med om att ta fram riktlinjerna för att skapa ett besökssäkert Strömstad.

– Det gäller att hitta balansen och det är förstås en utmaning, men vi gör allt vi kan, säger hon och gläds åt det starka samarbetet mellan kommun och näringsliv.

Heidi Caroline Nyström driver en presentbutik i centrum och är beredd på att det blir en annorlunda sommar. Norskan är också ordförande i Strömstads köpmannaförening och medveten om vad ett negativt beslut den 15 juni skulle innebära för hennes och makens egen affärsverksamhet och för möjligheten för Strömstads handlare att överleva och på sikt ha mer året-runt-öppet.

Krisen sätter redan spår i ekonomin.

Heidi Caroline Nyström driver en presentbutik i Strömstad. Hon förstår att turisterna inte vågar komma till Strömstad men poängterar att det inte är mycket smitta i bygden. Foto: Tomas Ohlsson

– Jag vet inte när jag kan ta ut lön igen och jag har börjat se mig om efter ett annat deltidsjobb, säger Nyström.

Hon förmedlar ett budskap till sin landsmaninna, statsminister Solberg.

– Erna, det är inte farligt att komma till Strömstad. Det är mindre smitta här än i Norge, säger hon.

Samtidigt har hon en förståelse för att turisterna inte vågar komma.

– Jag är också rädd, förklarar hon och personifierar en kluvenhet som många verkar känna i staden.

En högst ovetenskaplig enkät under en rundvandring i Strömstads centrala delar visar dock att de flesta önskar att turisterna ska dyka upp – till och med personer som tillhör riskgruppen.

Curt Nilsson, 88-årig pensionär, anser att affärslivet är livsviktigt för Strömstad. Foto: Tomas Ohlsson

88-årige Curt Nilsson kommer gående med ett brev i handen som han ska lägga på postlådan.

– Rädd för att bli smittad om turisterna kommer? Nej, jag är inte den rädda typen, säger den fyrfaldige SM-vinnaren i rodd, som tackar idrotten för att han har god hälsa.

– Och affärslivet är livsviktigt för stan, säger Curt Nilsson.

Läs mer:

Coronakrisen slog till – nu är inget sig likt i Ullared

Tomt och öde i Gamla stan när turisterna uteblir