Energi-vd: Elbrist kan hämma den gröna omställningen

Under vintern har bland annat Stockholmsregionen och Skåne drabbats av elbrist vilket lett till skenande priser och att den svenska elreserven sattes i beredskap. Under åtta timmar i januari och februari var exempelvis Stockholms elkonsumtion större än den eleffekt som kom via stamnätet.

I Göteborg är situationen annorlunda och det finns enligt det kommunala energibolaget Göteborg energis vd Alf Engqvist ingen omedelbar risk för att staden ska hamna i en bristsituation som drabbar konsumenter. Han säger dock att omställningen till en grönare industri kommer att hämmas om bolag som Volvo inte är förvissade om att det finns en framtidssäkrad tillgång till el.

– Vi har inte samma akuta situation som exempelvis Stockholm och Uppsala, men det som sker just nu är en snabb omställning med elektrifiering som förtecken. Det är raffinaderierna som måste göra biobränslen, Stena som ska köra elfärjor till Fredrikshamn och hamnen som ska bli helt fossilfri, så det är stora investeringar som kräver mer el.

I det förslag som det Göteborgs energi på måndagen presenterade under ett sammanträde i den Västsvenska Handelskammaren ingår byggandet av en ny 18 kilometer lång 400 kV-stamnätsledning mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen. En lösning som skulle ge Göteborgsregionen en effektökning på 1 GW, det är enligt det kommunala elbolaget en fördubbling av dagens kapacitet.

– En sådan ledning skulle lösa problemet. I förhållande till de investeringar som måste komma in i Göteborg är det en nödvändig infrastruktur för stadens utveckling, säger vd:n.

Kostnaden för förslaget skulle enligt Alf Engqvist uppgå till omkring 3 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring fem procent av Svenska kraftnäts investeringsbudget fram till 2029.

Foto: Göteborg Energi

Tobias Edfast, som är enhetschef för nätutveckling på Svenska kraftnät, som skulle stå för en eventuell utbyggnad, säger till DN att de inte mottagit någon officiell förfrågan. Han säger att elförsörjningen i Göteborgsområdet just nu är tillräcklig för att täcka regionens behov, med en viss marginal.

– Som det ser ut i dagsläget har vi kapacitet. Sen beror det på vilka etableringar som kommer, hur stora de blir, och när de kommer. Vi har fortfarande inte fått någon konkret förfrågan från vår kund Vattenfall om några etableringar i området. Men vi har en löpande dialog, säger Tobias Edfast.

Svenska kraftnät kommer i höst att inleda en utredning för att se över det framtida elbehovet i Göteborgsområdet.

Energiminister Anders Ygeman (S) säger till DN att han välkomnar förslaget som lagts fram, men poängterar att Svenska kraftnät ansvarar för frågan.

– Det kommer behöva planeras för en betydligt större elanvändning än vi haft de senaste 20 åren. Det är för att vi ska kunna elektrifiera industri och transportsektor.

– Det är ett av flera intressanta förslag som måste tas med i beräkningen för vi kommer att behöva använda väsentligt mer el om vi ska klara omställningen både i Västsverige och andra ställen i landet. Västsverige har i utgångsläget en bättre position, säger Anders Ygeman.

Att säga exakt hur stora ekonomiska konsekvenser elnätets begränsningar kan få är komplicerat. I ett framtidsscenario som konsultfirman WSP utarbetat på uppdrag av Stockholms handelskammare prognostiseras ett sammantaget produktionsbortfall på minst 200 miljarder kronor i Stockholms län fram till år 2031 med anledning av elbristen.

– En sådan utredning kan vara nyttig. Sen kanske det bör komma direkt från nätbolagen, så att de kan göra en värdering. Det är viktigt med sannolikhetsbedömningar, alltså vad som faktiskt blir av till slut. Tar man taket på alla investeringar i ett område så blir summan extremt hög och då finns det en risk att man bygger mot fel mål, säger Tobias Edfast på Svenska kraftnät.

Göteborgs energi har inte själva gjort någon sådan uträkning, men enligt Alf Engqvist skulle uteblivna investeringar kunna få stora ekonomiska konsekvenser i regionen.

– Det är helt nödvändigt att nu få beslut om att fördubbla elkapaciteten till Göteborg. Vi måste ta besluten nu annars riskerar framtidsinvesteringar att inte hamna här. När vi tittar på prognoser från de företag vi talar med ser vi att 2025 måste det vara på plats, annars tror vi att det blir kris, säger vd:n Alf Engqvist.

– Om vi tittar på kvalitetssäkrade prognoser och gör en utredning om det behovet som kommer uppstå på sikt så kan vi utifrån det ta ett beslut om att bygga en ledning, säger Tobias Edfast.

