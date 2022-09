Energisparapparna som minskar din elförbrukning

En vanlig villa med elbehov för uppvärmning använder i snitt 20 000 kilowattimmar per år. Har du fjärr- eller bergvärme som inte kräver direkt el, är din förbrukning i snitt 5 000 kilowattimmar.

Enligt 2021 års elpriser blir elkostnaden, vid förbrukning på 20 000 kilowattimmar, 35 000 kronor om året, enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå.

På Energimyndigheten visar en graf på hur mycket du kan spara in genom att till exempel installera ett styr- eller reglersystem för värmen i huset. Enligt beräkningen kan du spara mellan fem och tjugo procent per år. Om du i snitt spenderar 35 000 kronor per år blir det en besparing på mellan 1 750 kronor och 7 000 kronor genom ett reglersystem.

Att bli medveten om sin elförbrukning och vart kilowattimmarna tar vägen kan hjälpa dig spara tusenlappar per år.

Här kommer fem exempel på appar som hjälper dig kontrollera och förstå din elförbrukning.

Greenly

Med Greenly följer du din elanvändning i realtid, på timnivå. Appen hjälper dig att hämta ut eldata från ditt elbolag och analyserar sedan ditt energiförbrukningsbeteende. Du får rapporter på vecko- och månadsbasis och appen varnar om du har en onormal elförbrukning.

Om du även tecknar elavtal via appen kan du ladda elbilen via appen, eller hålla koll på din värmepump. Greenly säljer elen till inköpspris. Men för att få tillgång till alla funktioner i appen, utöver det du betalar för ditt elavtal, betalar du en månadsavgift på 69 kronor eller binder upp dig på ett år för 49 kronor i månaden.

Foto: Magnus Hallgren

E-Boks

E-boks är i grunden en digital brevlåda för företag och privatpersoner. Men de har en tjänst de kallar för Energiförbruk. Där kan du lägga till avläsningar från dina vatten- värme- och elmätare. E-Boks rekommenderar att du gör detta en gång i månaden kan du få en överblick över din månatliga energiförbrukning.

Appen kan du använda helt gratis.

Tempiro

Denna tjänst erbjuder olika paketlösningar för att hålla koll och styra ditt uppvärmningssystem. I fyra steg installerar du säkringar eller brytare samt en eller flera termostater. De är i sin tur kopplade till din telefon och Tempiros app. Du kan då styra temperaturen i huset samtidigt som du får en översikt av din elförbrukning.

Det finns olika paket i prisklass mellan 1 990 kronor från det minsta paketet till 5 190 kronor för det största, beroende på hur stor din boyta är och hur många element du vill styra. Själva appen ingår när du köper ditt första startpaket. Appen rekommenderas inte att användas för hus eller lägenheter med berg- eller jordvärme.

Foto: Magnus Hallgren

Tibber

För att använda energisparappen Tibbers måste du även teckna deras elavtal. Om du gör det, kan du kolla allt i från att hålla koll på dygnets spotpriser till att koppla in värmestyrning. Med Tibber kan du koppla mobilen direkt till din värmepump bland annat. Eller till en såkallad integrerad termostat, som gör att du enklare kan styra din uppvärmning. Du kan även ställa in appen att justera uppvärmningen automatiskt. Då värms ditt hem upp när priset är som lägst.

Tibber säljer elen för inköpspris till sina kunder, och tar i stället ut en månadsavgift på 39 kronor för alla användare. De erbjuder det lite mer ovanliga timprisavtalet för sina kunder.

Foto: Magnus Hallgren

Elpriser

Elpriser är en av enklare apparna för att hålla koll på elpriset i just ditt elprisområde. Där kan du se spotpriset över dygnet och vad som spås inför kommande dygn. Det går även att skriva in vilket elbolag du har och hur mycket du betalar per månad. Det går även att se spotpriserna i våra grannländer Danmark, Finland och Norge.

Appen är gratis att använda.