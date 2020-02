Engelska skolan fortsätter att växa – och göra vinst

Internationella engelska skolan driver i dag 37 skolor med sammanlagt 26.814 elever i Sverige och den fortsätter att växa hela tiden.

Till hösten öppnas nya skolor i Upplands Väsby och Östersund, och nästa höst i Solna, Kungsbacka, Sigtuna, Värmdö.

Om två år planeras en ny grundskola i Göteborg. Den kommer att vara en av stadens största skolenheter med omkring 800 elever.

När beslutet fattades 2018 ställde sig den dåvarande kommunstyrelsen positiv, bland annat för att det finns ett intresse från såväl elever som vårdnadshavare.

Samtidigt varnades för negativa konsekvenserna för omkringliggande kommunala skolor som kan drabbas till exempel vid en nedläggning.

Att internationella skolan ökar sin vinst under perioden oktober–december 2019 förklaras med att antalet elever har ökat i Sverige men också utomlands.

Under de senaste åren har IES förvärvat inte mindre än fyra nya skolor i Spanien där de riktar sig till spanska medelklassfamiljer.

Att skolan expanderar i Sverige beror, enligt IES kommunikationschef Emma Rheborg, på att kommunerna har en pressad ekonomi – samtidigt som de måste skaffa fram nya skolplatser de närmaste åren eftersom allt fler barn kommer in i skolåldern.

– Det gör att många kommuner söker en samarbetspartner som kan vara med och dela på investeringskostnaderna för att bygga fler skolor, säger Emma Rheborg.

Batterifabriken håller på att byggas i Skellefteå. Foto: Anette Nantell

En kommun som enligt Emma Rheborg särskilt har efterlyst en skola med en internationell profil är Skellefteå där IES öppnade en grundskola i höstas.

I tillståndsbeslutet skriver Skolinspektionen att kommunen ställde sig positivt. Enligt Emma Rheborg beror det framför allt på att kommunen håller på att bygga Northvolts batterifabrik som enligt planerna ska bli störst i Europa.

– Det kommer att komma personal från många delar av världen och då behövs en internationell skola där undervisningen sker på engelska, säger Emma Rheborg.

En annan förklaring till bolagets vinst är att skolpengen från kommunen har ökat mer än lärarnas löner.

Det gör att intäkterna per elev har ökat med fyra procent under det senaste halvåret, samtidigt som personalkostnaderna per elev bara stigit med tre procent.

Det gör att den totala kostnaden per elev blivit lägre.

Engelska skolan har färre lärare per elev än riksgenomsnittet, hur kommer det sig?

– Eftersom vi är en populär skola har vi också fulla klasser, då blir det automatiskt så. Vi har också valt en annan organisation med en större andel annan personal som stöttar lärarna i deras arbete, säger Emma Rheborg.

En bidragande orsak till att Engelska skolans ökade sina intäkter är statsbidragen som bolaget tar emot. Uppgifter från Skolverket visar att IES fick 104 miljoner kronor från staten under förra året.

Det statliga bidrag som sticker ut är Likvärdighetsbidraget som dessutom höjs under 2020. Under året räknar IES med att få 64 miljoner kronor i likvärdighetsbidrag. Det är 22 miljoner kronor mer än under föregående år.

Hur använder ni dessa pengar för att öka likvärdigheten i svensk skola?

– Vi har ju inte bara skolor i vanliga medelklassområden utan även i betydligt tuffare områden. Det är de skolorna som kan ta del av den här bidragsramen.

Mycket handlar om skolhälsovård, elevassistenter, och sociala insatser som behövs för de elever som går i IES skolor i till exempel Skärholmen och Kista, enligt Emma Rheborg.

– Om det är 38 procent av våra elever som har utländsk bakgrund jämfört med cirka 24 procent som är snittet i landet, så har dessa skolor 70-80 procent med utländsk bakgrund.

Häften av undervisningen sker på engelska • Engelska skolan presenterade på torsdagen ett nettoresultat för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 56 miljoner kronor. • Det är 16 miljoner mer än motsvarande period förra året. • IES grundades 1993 och är i dag en av de största fristående aktörerna inom utbildning i Sverige. •Skolan har cirka 26.800 elever i 37 svenska skolor samt cirka 4.800 elever i skolor i Spanien. • Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, ofta av lärare som har engelska som modersmål. Visa mer

Läs mer:

Skellefteå efter batterifabriken – framtidstro och omvälvande förändringar