”Enskilda middagar och slutna möten är en ny trend”

Vissa menar att kapitalstarka lobbyister har tagit över Politikerveckan och trängt ut ”vanligt folk”. Stämmer det tycker ni?

Willy Silberstein: Nej, det tycker jag inte att de har gjort, även om det kan ligga i farans riktning. Det är så lätt att det snackas mest om roséminglen. Men Almedalen är tack och lov så mycket mer än schablonbilden. Det kommer fortfarande vanliga väljare. Ibland ser man besökare som nog är lite blyga och tafatta men vågar gå fram till partiledare på ett sätt som inte vore möjligt i Stockholm.

Flera gånger på färjan har jag nästan blivit lite rörd, när jag sett pensionärer som sitter med programmet och bockar för de seminarier de vill gå på. De tillhör inte någon elit, men sätter av någon vecka för att bo på vandrarhem och delta. Det tycker jag är stort.

Cecilia Wassaether: Unga är en annan målgrupp som kräver sin plats. För några år sedan instiftade jag och mina kollegor ”Almedalsstipendiet” för att öka andelen. 2013 fick 14 ungdomar bo med oss och delta i paneler och möten. Det kändes viktigt - och det var kul!

Hur har formerna för veckan förändrats i övrigt?

Willy S: Sedan några år ser vi en trend mot att företag vill ha fler enskilda middagar och slutna möten. Jag förstår att de vill passa på, eftersom ”alla” är där. Men för mig är det inte Almedalen. Det når inte pensionärerna som kommit med färjan.

Cecilia W: Jag har arrangerat många middagar. Det är mest företagsfolk, och en del politiker, men inte i första hand partiledare. Slutna rum klingar kanske lite illa. Men mötena är ju inte ämneslösa! Man går in med en frågeställning och samtalet har en samtalsledare.

Cecilia Garme: Jag modererade en middag i fjol, för första gången. Det här med middagsmöten har ändrat sig mycket sedan Twitter blev stort. Det skvallras ju otroligt mycket på Twitter. De som är lätta att känna igen drar sig numera lite mer för att öppet dricka en kaffe med någon på Hästgatan, mitt i smeten.

Vilka organisationer kommer till Almedalen? Och hur har det förändrats?

Cecilia W: Näringslivet kom på allvar för sex-sju år sedan. Jag insisterade själv på att mina näringslivskunder skulle vara med, eftersom det är en så stor samhällsarena. Stora kunder som Ica, Polarbröd och Folksam Fastigheter såg inte omedelbart nyttan. I dag är det en helt annan sak.

Willy S: Näringslivet kommer mer och mer. Men de flesta företag som jobbar klokt inser att de inte kan komma till Almedalen och enbart köra reklam och pr. I stället anstränger de sig för att hitta brett engagerande samhällsfrågor.

Är det skillnad på vilka ämnen aktörerna vill ha på sina seminarier i dag jämfört med för tio år sedan?

Willy S: En tydlig trend är att det handlar allt mer om miljö och hållbarhet. Och är företaget seriöst så har de ofta med någon miljöaktivist bland sina paneldeltagare, som opponent.

Men tyvärr finns det vissa stora viktiga frågor som sällan kommer upp i Almedalen. Migration och integration är heta ämnen som många inte vågar ta i. Arrangörerna är livrädda att det ska komma dit SD:are och nazister.

Cecilia W: Ja. Jag har en stor kund med många utlandsfödda i personalen. Men de vill inte diskutera den frågan just i Almedalen.

Willy S: Organisatörerna har verkligen varit alltför tillmötesgående mot nazister på ett sätt som påverkar hela Almedalen. Människor känner sig otrygga i gränderna. Det finns risk att folk inte vill åka dit längre. I fjol blev en gemensam bekant misshandlad.

Är er allmänna känsla att de ämnen som tas upp ska vara lite sommartrevliga och inte så kontroversiella?

Willy S: Lite så. Men ibland vore det klokt att ändå ta lite mer heta debatter i Almedalen. Till exempel om ett byggföretag anklagats för att inte göra tillräckligt åt svartarbete och skattefusk bland sina underentreprenörer. Då skulle de visa att de bryr sig.

Cecilia G: Jag gillar när arrangörer vågar skärskåda sina egna heliga kor. Då blir det spännande på riktigt. Fler företag och verksamheter borde adressera den typen av frågor mycket mer rakt på, det skulle bli ärligare och bättre.

Hur når arrangörerna bäst ut med sina seminarier?

Cecilia G: En trend de senaste åren för att sticka ut är att ta dit en utländsk celebritet. Som i fjol den franska arbetsmarknadsministern Muriel Pénicaud. Tidigare har Almedalen fått besök av bland andra den franske ekonomen Thomas Piketty, och amerikanen Karl Rove, tidigare chefsrådgivare och vice stabschef till president Bush.

WS: ja, de flesta av oss som är där har ju ändå sett partiledarna en hel del redan.

Kan de som deltar i veckan få ut sina budskap till en bredare publik? Lockar seminarierna några journalister?

Willy S: Nej, det kommer inte många journalister, bortsett från till de tunga ekonomiska seminarierna. De flesta seminarier anses inte vara nyhetsmässiga.

Cecilia G: Utom när arrangören samma dag fått in en debattartikel som fått uppmärksamhet, förstås. Ibland kan jag tänka att en del aktörer i stället borde lägga pengarna på att skicka sina medarbetare till Almedalen. Och använda den enorma utbildningspotential som finns där!

Vad tycker ni om att statsminister Stefan Löfven väljer bort Almedalen i sommar - igen?

Cecilia W: Det sägs att om inte politiken och partiledarna är där dör Almedalsveckan. Men i själva verket var faktiskt 2006 det första året som alla partiledarna de facto var där. Och S har ju ofta skickat andra, Göran Persson avskydde Almedalen.

Om däremot alla riksdagspartier börjar skicka andra än partiledarna kan Politikerveckan lakas ur. Men jag tror inte att den risken är stor. De är för medvetna om värdet av den bevakning de får där.

Cecilia G: Många av Almedalens kritiker – däribland Löfven – lyfter fram Järvaveckan som ett mer folkligt alternativ. Den har redan blivit ett otroligt bra forum för just migrationsrelaterade frågor, men bara för just de ämnena. Och med all respekt kan man inte jämföra en parkeringsplats i Järva med världsarvet Visby. Almedalsveckan handlar också om den väldigt speciella atmosfär som uppstår innanför murarna.

Hur tror ni att Politikerveckan kommer att utvecklas framöver? Vissa pratar om en tsunami av direktsänd media, kick- och klickjakt. Vilka trender ser ni framför er?

Willy S: Jag tror inte på några stora förändringar. Vi ser redan att kvällstidningar sänder mindre tv än tidigare. Så jag tror, möjligen optimistiskt i överkant, att de goda samtalen kommer att fortsätta dominera Almedalen.

Cecilia W: Jag håller med! Och tror också att vi kommer att få fler gränsöverskridande samtal, mellan branscher och sektorer i samhället. Arrangörer strävar efter att få uppriktigt gehör för sina frågor snarare än att söka kortsiktig uppmärksamhet.

Cecilia G: Almedalen är som Bokmässan - den fyller ett behov och har blivit en omistlig högtid i årshjulet för samhällsintresserade. Men slentrianrisken finns, så ledningen - de politiska partierna på Gotland - får inte tappa greppet och tillåta förflackning. Fortsatt hög kvalitet är ett måste.

Cecilia Garme Familj: Man, två nyligen utflugna barn Bakgrund: Journalist, statsvetare, moderator. Varit i Almedalen sedan: 2002, de första fem åren som reporter, sedan 2007 som moderator. Uppdragsgivare: Ofta myndigheter, och företag som arbetar gentemot offentlig sektor. Vad kännetecknar en bra moderator?: Att hen lyckas åstadkomma en diskussion som både har tyngd och är otroligt spirituell. Jag tror att vi som tidigare politikreportrar har det naturligt. Vi har lärt oss att vara tuffa mot politiker. Bäst med Almedalen: Bredden höjden, och djupet. Roligaste minnet: Jag har så många roliga och knasiga minnen. Till exempel hur jag som Expressen-reporter hade fått i uppgift att få något av statsråden att ta simborgarmärket i Almedalen. Det slutade med att jag lyckades övertala Ulrica Messing att ta på sig min svärmors badrock och posera på trappan till bassängen. Visa mer

Willy Silberstein Familj: Fru, två vuxna barn Bakgrund: Journalist, tidigare reporter på SvD och Ekot, moderator sedan 2009. Varit i Almedalen sedan: Början av 1980-talet som reporter. Som moderator sedan 2009. Uppdragsgivare: BRÅ, Academedia, lärarfack, Vattenfall, Peab, med fler. Vad kännetecknar en bra moderator?: Av de 20 som har många jobb i Almedalen är många liksom vi före detta journalister. Vi har en bakgrund av att ifrågasätta, vara snabba och ställa följdfrågor. Det kan också vara viktigt att våga utmana arrangören kring deras idéer om upplägget. Bäst med Almedalen: Att det är ett möte med stor bredd, där de många får en chans att ta del, inte bara eliten. Roligaste minnet: Det är en energidebatt jag ledde för Svensk Energi: Det blev så mycket garv, Det var jävligt kul, alltså optimalt när publiken både får lära sig saker och ha kul samtidigt. Visa mer