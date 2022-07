Ericssons vd: Kanske vi inte har förklarat tillräckligt

Mobilsystemen är dragloket

Ericsson omsatte under andra kvartalet 62,5 miljarder kronor, mot 54,9 miljarder under samma tid i fjol. Nettovinsten blev 4,7 miljarder (3,9). Dragloket är affärsområdet Networks, som står för 7 av 10 intäktskronor. Den största marknaden var Nordamerika, med en tredjedel av försäljningen under kvartalet.