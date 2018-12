Erik de la Reguera: Brexit är på väg att bli en spring-i-dörr-fars

LONDON. Theresa May gav på måndagen besked om att omröstningen i brittiska parlamentet skjuts upp, och att hon återvänder till Bryssel för att fila ytterligare på Brexitavtalet. Den omvändelsen under galgen kommer knappast att öka den brittiska allmänhetens förtroende för landets politiker. Frågan är om May fortfarande är kvar på premiärministerposten om en vecka.