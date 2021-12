Erik Esbjörnsson: Debatten om vit emigration klingar av i Sydafrika

Regnbågsnationen, idén om ett multikulturellt Sydafrika som växte fram ur askan av det hatade apartheidsystemet, var inte bara resultatet av en ofattbart stor dos välvilja hos landsfadern Nelson Mandela och de andra ledarfigurerna i frihetskampen (som Desmond Tutu, upphovsmannen till uttrycket ”Rainbow Nation”).

Visionen bottnade också i rent pragmatiska ekonomiska övervägningar. När Sydafrika i april 1994 fick sin efterlängtade demokratisering, hade oroväckande signaler under flera år kommit från Zimbabwe, där Robert Mugabe inte lyckats stoppa den vita exodus som inletts under Ian Smiths rasistiska styre och fortsatt under hela 1980-talet då den vita befolkningen halverats i antal. Ekonomin hade blivit hårt lidande.

Mandela behövde den vita minoritetens kapital för att kunna lyfta den tidigare förtryckta svarta majoriteten ur fattigdom. Garanter om att den vita minoritetens ägande inte skulle röras skrevs in i den nya författningen.

Nelson Mandela. Foto: Denis Farrell

Mandela försäkrade dem gång på gång om att de hade en välkommen plats i det framtida Sydafrika. Ändå lämnade uppemot en miljon vita sydafrikaner landet under 1990-talet, bland annat av rädsla för stigande kriminalitet. Denna brottslighet kunde knytas till världens högsta rapporterade inkomstklyftor och hade sitt ursprung i apartheid, liksom den höga våldsnivån.

Men många återvände. Brottsligheten är ett närmast kroniskt problem i Sydafrika, men det är samtidigt ett av världens fredligaste länder och den som har pengar kan få en mycket hög livskvalitet. Utmaningarna i det moderna Sydafrika handlar om att bryta misären för de allra fattigaste och för nästan hälften av landets vuxna som saknar jobb.

Under det senaste kvartsseklet har ändå frågan om vit emigration varit något av en följetong, vilket skvallrar om det inflytande den vita minoriteten på knappt åtta procent av befolkningen fortfarande har. Ibland används emigrationen som ett hot – ”om ni inte tillgodoser våra intressen så drar vi” – och ibland blir denna utvandring ett bevis på landets förmodat bristande förmåga att attrahera högutbildad arbetskraft. I själva verket växer den vita befolkningen trots ett relativt blygsamt nettoutflöde på drygt 20.000 vita om året, av närmare fem miljoner. Exakta siffror är svåra att hitta då just emigrationen inte kartläggs specifikt.

En anledning till den relativt modesta emigrationen är att ekonomin gått en kräftgång under flera decennier.

Den som kring det första demokratiska valet 1994 sålde en lägenhet för 450.000 rand hade en miljon kronor att lägga på den svenska bostadsmarknaden om hen hade velat flytta. I dag måste samma person sälja ett hus för 1,76 miljoner rand för att få en miljon kronor. Denna valutakollaps – mot kronan har randen tappat nästan 75 procent av sitt värde och mot dollarn är tappet ännu högre – har alltså stängt in många sydafrikaner. I sitt hemland är de välbärgade, men tillgångarna är inte värda mycket i rikare delar av världen. En flott villa med pool i centrala Johannesburg kan bytas mot en tvåa på en timmes pendlingsavstånd från London.

Och trots en stadig ström av negativa nyheter om det ekonomiska läget i landet, och trots den utbredda korruption som i dag förknippas med regeringspartiet ANC, kan ingen ta ifrån dem en bedrift: Skapandet av en svart medelklass som är lika stor som den vita befolkningen. Denna grupp är mer belånad och är betydligt mer sårbar än vita som sitter på ”gamla pengar”, men den finns där. Och i takt med att den växer, minskar beroendet av den tidigare vita eliten.

