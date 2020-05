Ersättning för vab har fördubblats under coronakrisen

Ersättningen som betalades ut under april månad gäller ansökningar inkomna mellan 11 mars och 10 april. Under mars fick Försäkringskassan in ungefär 200.000 fler ansökningar jämfört med året innan.

– Det är en ökning med cirka 41 procent, säger Alexandra Wallin, försäkringsdirektör för området barn och familj på Försäkringskassan.

Totalt betalades 1,3 miljarder kronor ut i ersättning för perioden. Förra året var summan för ersättningen mellan motsvarande datum 683 miljoner kronor.

– Det är en väldigt stor ökning som kan kopplas till coronapandemin. Ökningen började vecka 12 och vi ser ju att det är efter sportlovet när det blev diskussioner i samhället om pandemin, säger Alexandra Wallin.

I slutet av april infördes tillfälliga ändringar för ersättningen vid vård av barn (vab). Bland annat kan ersättning betalas ut om skolan eller förskolan är stängd på grund av nya coronaviruset, trots att barnet inte är sjukt eller sprider smitta.

– Man behöver inte skicka in något intyg på att skolan är stängd men vi kan ju kontrollera det om vi får en sådan ansökan.

Dessutom behövs inte längre intyg om barnet varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Förändringarna för ersättningen är tillfälliga och ska som längst gälla till sista september i år.

Försäkringskassan ser också att antalet ansökningar om ersättning för vab har minskat igen efter den kraftiga ökningen i slutet av mars.

– Från vecka 15 ungefär så har inflödet av ansökningar normaliserats så att det mer är i paritet med hur det såg ut förra året, säger Alexandra Wallin.

Har ni någon teori om varför antalet ansökningar minskat igen?

– Vi har ännu inte analyserat vad det beror på, möjligen skulle en tänkbar parameter vara att man hemarbetar i högre grad och att det då går att lösa omsorg av barn så att man inte behöver ta ut någon vab-ersättning.

Alexandra Wallin är chef på avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan. Foto: Försäkringskassan

Den stora ökningen av ansökningar har bidragit till att Försäkringskassan behövt flytta personal från andra delar av verksamheten för att handlägga ansökningar om ersättning.

– Vi har klarat att hantera alla ansökningar men det har förstås krävt interna omprioriteringar. Vi har fått lägga vissa arbetsuppgifter åt sidan, som interna utbildningar och möten, säger Alexandra Wallin.

Hon uppmanar föräldrar och andra som vill ansöka om ersättning eller har frågor till Försäkringskassan att söka sig till myndighetens webbplats.

– Ju fler som ringer, desto högre blir belastningen och desto längre blir handläggningstiden.

Läs mer: Ny statistik indikerar kraftig ökning av sjukfrånvaro