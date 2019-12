Ett år efter spellagen – fortfarande oklart regelverk

Det är nu ett år sedan spelbranschen stuvades om och ett nytt licenssystem infördes. Staten skulle ta kontroll över spelmarknaden ”röka ut” de oseriösa farliga spelbolagen, som ansvarig minister Ardalan Shekarabi (S) uttryckt det flera gånger under året.

Den 20 december hade Spelinspektionen släppt in 73 bolag på den svenska spelmarknaden. Bara fem har fått avslag när de ansökt om licens, och en licens har återkallats av inspektionen efter regelöverträdelser. Bland annat kopplat till bristande arbete mot penningtvätt.

Tre licenser har också återkallats på spelbolagens egen begäran.

Av de bolag som fått tillstånd att erbjuda svenska spelare sina tjänster har 25, omkring en tredjedel, varit föremål för tillsynsärenden som slutat i någon form av åtgärd från Spelinspektionen. I alla fall utom två har det lett till böter, flera av dem på tiotals miljoner kronor. De två andra fallen har stannat vid varning eller anmärkning. Tillsammans uppgår inspektionens alla böteskrav i 118,3 miljoner kronor.

Merparten av sanktionerna har dock inte verkställts än. Alla sanktionsbeslut förutom två har överklagats av spelbolagen och ska prövas i domstol först. Två av prövningarna blev nyligen klara och i båda fallen har förvaltningsrätten gett Spelinspektionen rätt. Bolagen har ännu inte sagt om de kommer överklaga fallen vidare till kammarrätten.

Camilla Rosenberg, myndighetens generaldirektör, tycker inte att man varit för offensiv, och menar att det är positivt även om domstolen skulle välja spelbolagens linje i merparten av de överklagade fallen.

– I och med att branschen upplever att regelverket är otydligt är det väldigt viktigt att få praxis ganska snabbt nu. Annars skulle vi kunna leva flera år med någonting som vi tror är rätt tolkning, och sedan få en ny praxis när någon till slut väljer att överklaga någonting. Då har man förhållit sig till en felaktig tolkning hela tiden, säger Camilla Rosenberg.

Camilla Rosenberg, generaldirektör på Spelinspektionen. Foto: Spelinspektionen

Myndigheten har också fått kritik för bristen på dialog med spelbolagen. Gustaf Hoffstedt på Branschorganisationen för onlinespel (BOS) har tidigare sagt att flera bolag ställt frågor till myndigheten utan att få svar, för att sedan få beslut om böter riktade mot sig.

– Vi har ju fått höra om bristande dialog och att det är otydligt, därav alla domstolsprocesserna. Men det har också varit en fråga om resurser för oss. Det är ganska många bolag och att sätta sig med varje enskilt bolag har det inte funnits tid till om vi samtidigt ska hinna hantera allt annat, säger Camilla Rosenberg.

Spelinspektionens tillsynsärenden handlar till stor del om otillåtna bonuserbjudanden till konsumenterna, spel på matcher där minderåriga deltar och bristande anslutning till det nationella självavstängningsregistret på spelpaus.se. Alltså att konsumenter som velat blockera sig från alla spelsajter kunnat spela bort pengar till bolagen ändå.

Även spelbolagens reklam har fått stor uppmärksamhet under året. Det avspeglas också i de 896 anmälningar om aggressiv eller på annat sätt stötande spelreklam som Konsumentverket fått in under året. Det är mer än dubbelt så många som året innan.

Men enligt Andreas Prochazka, chef för myndighetens rättsenhet, ska det inte tolkas som att problemet med spelreklam är dubbelt så stort som förra året.

– Det behöver inte betyda det, utan man ska ta den siffran lite för vad den är. Vi har inte gjort någon djupare analys men dels har frågan om reklam fått stor massmedial uppmärksamhet, dels har vi tydligare exponerat möjligheten att anmäla till oss, säger Andreas Prochazka.

Konsumentverket har haft 30 tillsynsärenden och två av dem har lett till att Konsumentombudsmannen utfärdat så kallade förbudsförelägganden – en uppmaning till rättelse med hot om vite.

Två bolag har också stämts i Patent- och marknadsdomstolen. Andreas Prochazka tycker sig ha sett en förbättring på reklamområdet under den senare delen av året.

– Vi tycker oss se en förändring vad gäller reklamens innehåll. Inte allt men delar av den. Vi har fortfarande att göra men tonaliteten i allmänhet har bolagen backat lite på kan man väl säga. Båda våra stämningar markerar någonstans vad vi tycker är måttfullt eller inte, och många verkar lyssna, säger han.