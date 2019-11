EU-besked om TV4-affären på väg

I affären ingår bland annat C More och TV4. Beskedet från EU kommer under förmiddagen i dag, enligt en källa med insyn i processen. Uppgiften om att EU-besked kommer i dag har även rapporteras av Dagens industri.

Det väntas enligt TT:s källa bli klartecken från EU, med vissa villkor. Telia måste enligt uppgift bland annat garantera att inte diskriminera konkurrenter när det gäller annonsering i de tv-kanaler som följer med Bonnier Broadcasting-förvärvet. Rättigheterna till tv-sändningar från hockeyligan i Finland ska också göras tillgängliga för andra tv-bolag.

Dessutom väntas EU kräva att Telia ger konkurrenter och två internetleverantörer i Finland och Sverige möjlighet att sända tv-kanaler som ingår i Bonnier Broadcastings utbud.

Telias bud på Bonnier Broadcasting, värderat till drygt nio miljarder kronor, kom i juli 2018. EU-kommissionen inledde en fördjupad granskning av Telias bud på Bonnier Broadcasting i maj i år.

Affären har fått kritik från politiskt håll, både från ledande socialdemokrater och moderater. Kritiker pekar på att affären ger staten, med en 38-procentig ägarandel i Telia, ett avgörande inflytande över tv-marknaden.

I debatten har det till följd av affären bland annat föreslagits att Telia ska styckas upp, för att särskilja ägandet av nationellt viktig infrastruktur som känsliga mobilnät från ägandet av mobiltjänster och medieproduktion.

