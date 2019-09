EU-domstolen: Rätten att bli bortglömd av sökmotorer är inte global

Det brukar kallas ”rätten att bli bortglömd” och innebär att EU-mordborgare kan kräva att data om dem raderas från sökmotorer som Google.

Europeiska unionens domstol har nu prövat ett fall där franska datainspektionen CNIL krävt att det ska gå att radera sökresultat inte bara inom EU utan globalt.

Google har argumenterat för att ett sådant förfarande kan få auktoritära regeringar utanför EU att försöka dölja uppgifter om brott mot de mänskliga rättigheterna, rapporterar BBC.

På tisdagen kom domstolens avgörande som slår fast att EU-medborgare inte har rätt att få material raderat från Googles globala sökresultat.

”Sedan 2014 har vi arbetat hårt för att implementera rätten att bli bortglömd i Europa, och för att nå en balans mellan människors rätt till tillgång av information och integritet”, skriver Google i ett uttalande enligt BBC.

Under prövningen i Europeiska unionens domstol har Google fått uppbackning av bland annat techjätten Microsoft, Wikipedias ägare Wikimedia och Reporters Committee for Freedom of the Press.

Fallet har fått stor uppmärksamhet eftersom det setts som ett sätt för EU att styra amerikanska techföretag även utanför unionen och i samband med att beslutet publicerades kraschade domstolens hemsida.

Sedan i maj 2014 har Google tillämpat rätten att bli bortglömd sedan dess har företaget tagit emot nästan 850.000 ansökningar om att radera 3,3 miljoner webbadresser från sökresultaten. Av dem har cirka 45 procent av blockats bort.