EU-domstolens beslut handlar om att tolka artikel 50 i Lissabonfördraget, alltså hur ett medlemsland ska lämna Europeiska unionen.

En grupp parlamentariker, bland annat ledamöter i skotska parlamentet, i brittiska underhuset och i Europaparlamentet, har velat få ett juridiskt klartecken för att ett land som aktiverat artikel 50 kan ångra sig och ensidigt välja att stanna kvar i EU. Därmed skulle landet inte vara beroende av att övriga medlemsstater går med på att landet stannar.

Generaladvokaten svar är ja – ett land kan ensidigt ta tillbaka sin aktivering av artikel 50. Den möjligheten finns ända tills dess att ett utträdesavtal är formellt beslutat, framgår av ett pressmeddelande från EU-domstolen. Brexitavtalet är färdigförhandlat, men debatteras just nu för fullt i brittiska underhuset som ska rösta om förslaget den 11 december.

En av parlamentarikerna som velat ha frågan prövat juridiskt, Andy Wightman ledamot för Gröna partiet i skotska parlamentet, välkomnar beskedet. På Twitter skriver han att nu väntar han på slutligt avgörande av EU-domstolen.

Generaladvokaten Manuel Campos Sánchez-Bordonas utlåtande är nämligen inte rättsligt bindande. Det är ett råd till EU-domstolen hur den ska avgöra artikel 50. Vanligen följer domstolen sin generaladvokats uppmaning, men inte alltid.

Brittiska regeringen har för sin del argumenterat för att EU-domstolen inte ska behandla parlamentarikernas fråga om artikel 50. Regeringen anser att frågan är otillåten, eftersom den är hypotetiskt och teoretisk, och eftersom det inte finns några indikationer på att vare sig brittiska regeringen eller parlamentet ska dra tillbaka landet utträdesansökan.

Manuel Campos Sánchez-Bordona skriver i sitt utlåtande att eftersom brittiska parlamentet beslutade att aktivera artikel 50 är det även brittiska parlamentet som bör besluta att avbryta aktiveringen.

Premiärminister Theresa May sliter just nu hårt för att få med sig brittiska folket att trycka på sina parlamentsledamöter att rösta för Brexitavtalet. Prognosen just nu är att parlamentet kommer att säga nej till uppgörelsen som hon har slutit med EU.

Storbritannien ska lämna EU den 29 mars 2019, är planen.

