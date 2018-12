– Vi visste ju om att det skulle vara jättesvårt att få igenom det i det brittiska parlamentet och det är precis det vi ser nu. Samtidigt vill ju alla EU-länder att det ska bli ett ordnat utträde. Så allt man kan göra för att underlätta för May – samtidigt som man inte har en omförhandling – det kommer man att försöka, säger Linde på väg in till dagens EU-ministermöte i Bryssel.

Hur EU rent praktiskt kan hjälpa till är dock oklart.

– Det kan vara försäkringar eller att man går in i den politiska deklarationen, som ju inte är rättsligt bindande. Jag tror att man kommer att anstränga sig för att gå till mötes, men jag tror inte att det blir en omförhandling. Hur det uttrycks och på vilket sätt det får man se.

TT: Har EU varit för elaka eller för hårda i förhandlingarna?

– Absolut inte. Det här handlar ju om någon som vill lämna EU. Det är en part som lämnar en annan part. EU har gett väldigt stora möjligheter för Storbritannien att ha en nära och djup relation till EU. Jag menar att EU faktiskt har varit väldigt positivt, säger Linde i Bryssel.

Efter måndagens debacle kring den uppskjutna parlamentsomröstningen om Brexit reser Storbritanniens hårt ansatta premiärminister Theresa May till Europa för att rädda sitt avtal med EU.

På tisdagen besöker hon Mark Rutte i Haag och Angela Merkel i Berlin.

May är ansatt av ett internt partiuppror som hotar att torpedera hennes överenskommelse med Bryssel om det brittiska EU-utträdet. Under tisdagen skulle underhuset i London ha röstat om avtalet, men May sköt upp omröstningen i måndags, då hon bedömde att den skulle vara omöjlig att vinna.

Nu reser hon till Europa för att bearbeta regeringschefer inför EU-toppmötet senare i veckan, då brexit än en gång lär dominera dagordningen. Samtidigt växer motståndet på hemmaplan, där den konservative parlamentsledamoten Crispin Blunt har lämnat in en not om att han saknar förtroende för premiärministern.

Det krävs att sammanlagt 48 konservativa parlamentsledamöter skriver och begär en misstroendeomröstning mot premiärministern för att en omröstning ska genomföras. Blunt är nummer 26 i ordningen, rapporterar The Times.

