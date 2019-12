Expert: Då kan du få ersättning för TV-bråket

TV-bråket fortsätter. Under måndagen träffades parterna TV4 och Tele2, som äger Com Hem och Boxer, utan att närma sig ett avtal.

För att kompensera för uteblivna sändningar har kunderna fått olika ersättningar beroende på kanalpaket. Majoriteten av kunderna har bland annat fått sina tilläggskanaler som BBC Earth, History Channel, Viasat Series och Cartoon Networks. Kunder med premiuminnehåll från C More har ersätts med motsvarande innehåll från Viaplay.

Men är ersättningen tillräcklig eller kan kunderna kräva prisavdrag för svarta tv-rutor?

– När det gäller tillgången TV4 tror jag att konsumenten har ett ganska dåligt case eftersom det är så pass enkelt att komma åt TV4 på annat sätt än genom Com Hem, säger Christina Ramberg.

– Även om det står i avtalet att Com Hem ska tillhandahålla TV4 utgör det knappast ett väsentligt kontraktsbrott att inte göra det.

Därför tror hon inte att nedsläckningen ger kunden rätt att häva abonnemanget. Ett prisavdrag hade kunnat bli aktuellt om det inte vore för att det är så enkelt att få tillgång till TV4 på andra håll.

För kunder med C More genom Com Hem kan det däremot vara annorlunda, eftersom strömningstjänsten har material som är svårare att ersätta utan extra kostnad.

– Då har kanske kunden rätt att få prisavdrag eller till och med skadestånd för den kostnad det innebär att få tillgång till materialet på annat håll, säger Christina Ramberg.

– Men det beror också på vad som står i avtalet. Det kan stå att kunden endast har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan. Oavsett rör det sig inte om några stora summor eftersom bindningstiderna ofta är korta.

