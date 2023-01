Experten tipsar: Så lyckas du med dina nyårslöften för jobbet

Nyårslöften är en amerikansk tradition som kom till Sverige under 1900-talet. De vanligaste löftena brukar vara hälsorelaterade. Christine Nord säger att januari är en av de månader då flest hör av sig till henne i egenskap av karriärcoach.

– Det är lite klysigt, men precis som efter sommaren när folk hunnit fundera över semestern och januari högtrycksmånader för min del, säger Christine Nord.

Att trivas på jobbet kanske inte är en självklarhet för alla. Men hur vet man vilka förändringar som skulle få en att må bättre?

Vare sig man drömmer om ett helt nytt jobb eller förändringar på sin nuvarande arbetsplats är det en fråga som ska stå i fokus – vad är viktigt för mig?

– Det viktigaste är att lyssna inåt, att man reflekterar och inte bara rusar iväg. Utan att man tydligt landar i varför, och att det då är mer troligt att du hittar motivationen att göra det, att förändra, säger karriärcoachen.

Christine Nord, karriärcoach och driver företaget career clarity. Foto: Janine Laag

Genom att se vad vi har bakom oss, hur vi har mått och vad det är som hänt tidigare så kan vi lättare sätta upp mål som vi faktiskt kan nå.

– Fundera på de senaste åren. Vad har varit kul, är det en utbildning eller ett projekt som var specifikt roligt? Titta bakåt, in i sig själv och fundera över vad du är bra på.

– Det kan vara lätt att dras med kring nyår. Man drar till med något och sätter ett mål. Men då finns det stor risk att det inte är realistiskt och att man blir nedstämd om man inte lyckas. Tänkt igenom det ordentligt först istället, är detta vad du faktiskt vill uppnå?, säger Christine Nord.

Hon tycker att det är viktigt att man i samband med nya mål och drömmar i arbetet inte glömmer bort att väga in sitt privatliv. Om du just i år går igenom tuffa förändringar eller stora projekt är det värt att väga in.

Då kan det vara idé att anpassa dina arbetsrelaterade mål efter dina förutsättningar just nu.

– Se till att satsa när du är redo.

För att göra ens mål, nyårslöften eller drömmar konkreta är Christine Nords bästa tips att använda SMARTs målmall. Den är en engelskspråkig modell från början som används brett för att underlätta målsättning i både projekt och personlig utveckling.

Fakta. SMART-målmall. Det kan vara bra att ha smarta mål. Du kan använda just ordet smart, för att sätta upp dina nya mål, drömmar eller utmaningar. S. Specifikt. Se till att dina mål är tydliga och avgränsade. M. Mätbart. Se till att dina mål är mätbara. Har jag uppnått dem – ja eller nej? Eller har du ett mål att höja din lön, se då till att ha ett mått på hur mycket. A. Accepterat. Du ska själv vilja göra förändringen och målen ska vara dina egna. R. Realistiskt. Dina mål ska ha en chans att kunna uppnås. T. Tidsbestämt. Ha både en övergripande tidsbestämmelse, om du har ett stort mål som kan ta tid. Eller ha delmål. Det viktigaste är att det finns någon typ av tidsbestämmelse. Källa: Christine Nord. Visa mer

– Om man vill kan man börja med visionära mål. Hur ska mitt arbetsliv se ut om 10 till 15 år? Det kan vara vågade mål som man vet kan vara svåra att genomföra.

– Men sedan bryta ner det till konkreta mål. Det kan vara bra att vara väldigt specifik. Vill du till exempel byta jobb kan det vara bra att ha som mål att söka tre nya jobb i veckan under januari.

Det som ofta står som hinder för förändring är invanda mönster, menar Christine Nord. Att våga drömma och att våga förändra sitt beteende är svårt för många av karriärcoachens klienter.

– Jag kan se att vissa har både driv och handlingskraft, men att man ibland inte vågar utmana sig själv i vad man gör.

Inför 2020 var det vanligaste löftet hos arbetstagare att stressa mindre på jobbet, visar en undersökning gjord av Kantar Sifo i samarbete med Blocket Jobb. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Hon arbetar mycket med att hjälpa sina klienter att hitta meningsfullhet. Frågor så som ”Oj, hur kunde det bli så här på jobbet?” eller ”Jag känner verkligen att det skaver, vad ska jag göra?” behöver tas på allvar menar Christine Nord.

– Många provar att göra förändringar i sitt privata liv till exempel att börja skänka pengar till välgörenhet och tänker att det ska göra att de mår bättre. Men det räcker ofta inte. De behöver ta steg även i sitt eget arbetsliv och hitta sammanhang som känns mer betydelsefulla, säger karriärcoachen.

Undersökningar som gjorts tidigare år visar att många vill stressa mindre på jobbet och skapa mer balans.

Tidigare forskning visar att de tips som Christine Nord ger för att formulera sina nyårslöften tydligt även gör dem lättare att hålla.

Viktigt är också att berätta om löftena, menar experten.

– Om du involverat andra och kanske vågar berätta för någon i familjen eller på jobbet, kan det också vara en stöttning. Då är det mer troligt att man inte skjuter det på framtiden utan faktiskt genomför det man tänkt sig, säger Christine Nord.