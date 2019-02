I januariavtalet kom partierna överens om fem punkter som rörde bostadspolitiken. En av dem gäller fri hyressättning vid nybyggda hyresrätter. Ett förslag som har fått skarp kritik från Hyresgästföreningen och som nu ska utredas innan ett lagförslag läggs fram.

Roland Andersson, professor emeritus i fastighetsekonomi, och Lars Jonung, professor emeritus i finans­vetenskap, skriver på DN Debatt att marknadshyror endast för nybyggnationer skulle vara ett steg tillbaka för den svenska bostadsmarknaden.

”Målet måste vara marknadshyror för alla – utan undantag. Avregleringen måste därför omfatta hela beståndet av hyresreglerade lägenheter”, skriver de.

Andersson och Jonung menar att ett system där endast nyproduktion omfattas av marknadshyror kommer leda till stora skillnader i hyror mellan olika bostäder. Något som de tror framför allt skulle drabba unga familjer.

”Unga familjer får då betala höga marknadshyror för nya hyresrätter medan äldre, som regel mer besuttna hushåll, sitter kvar i centralt placerade lägenheter med låga reglerade hyror.”

I stället föreslår Andersson och Jonung en metod för att helt avveckla de reglerade hyrorna under en period på sex år. Det genom att låta hyresvärden betala hyresgästen för att kunna införa marknadshyror i framtiden.

Hyresvärden skulle då besluta vad marknadshyran för bostaden är och under tre år betala in mellanskillnaden mellan den reglerade och den fria hyran till ett konto som endast hyresgästen har kontroll över. Under de tre åren ska den reglerade hyran inte höjas.

Därefter höjs hyran till den marknadsnivå som bestämts och hyresgästen kan betala den höjda hyran med de pengar som betalats in till kontot.

”Anpassningstiden kan göras kortare eller längre. Ju kortare period, desto snabbare upphör bostadsbristen. Ju längre den blir, desto mer tid får hyresgästerna för att anpassa sig till marknadshyran”, skriver Andersson och Jonung.

Läs mer: Hyresgästföreningen kritisk till partiernas överenskommelse

Experter: Så blir bostadsmarknaden 2019

Assar Lindbeck: Nya regeringens hyresreform är en farlig idé