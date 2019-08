Experternas bästa råd för dina sparpengar när börsen skakar

Den senaste tidens börsoro beror på höjt tonläge i handelskriget mellan USA och Kina. Det amerikanska finansdepartementet har anklagat Kina för att manipulera sin valuta. Detta efter att valuta i måndags föll under 7 yuan per dollar, den lägsta nivån sedan 2008. USA vill också att Internationella valutafonden (IMF) ska träda in och stoppa den påstått orättvisa handeln från Peking.

Detta ledde till att Wall Street upplevde sin värsta nedgång under 2019 i måndags. Även Stockholmsbörsen märkte av sin sämsta börsdag under året.

De asiatiska börserna sjönk rejält när de öppnade på tisdagen efter de kraftiga fallen på de amerikanska börserna. Kurserna repade sig dock något under tisdagen och Stockholmsbörsen visade ett svagt plus. Men osäkerheten på marknaderna finns kvar.

Hur kan detta påverka privatsparare?

Ur ett långsiktigt sparperspektiv, inte mycket alls. Det menar Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

– Om man sparar långsiktigt bör man inte bli nervös och gå in och peta. Det kommer sådana här bakslag och tvära kast med mellanrum, säger hon och tillägger:

– Samtidigt ska man vara medveten om att börsen har gått väldigt starkt under hela våren. Men det är klart att det upptrappade handelskriget och att Federal Reserve inte gav några garantier om fler räntesänkningar kommer som ett bakslag nu.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Foto: Pressbild

Om man sparar på medellång sikt bör man å andra sidan vara försiktig, enligt Frida Bratt.

– Det finns en hög fallhöjd nu. Som småsparare får man vara aktsam och kanske nöja sig med den positiva situation som vi har haft under våren

Hon anser att risken för fortsatt börsturbulens är stor.

– Jag tror att det kommer vara skakigt fram till nästa amerikanska presidentval, i november 2020. Att framstå som handlingskraftig mot Kina är en del av Trumps valkampanj, säger Frida Bratt.

Även Johanna Kull, sparekonom på Avanza, manar till lugn och eftertänksamhet i denna turbulenta period.

– Det kan vara nyttigt att ta ett steg tillbaka och titta på börsen och marknaden ur ett längre perspektiv, och samtidigt tänka på att vi har haft ett starkt börsår. Att beakta börsen utifrån en stormig vecka är ett snävt perspektiv.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza Bank. Foto: Erik Simander/TT

Johanna Kull betonar att utvecklingen i handelskriget är allvarlig och att riskerna för fortsatt upptrappning har ökat. Men samtidigt menar hon att man som sparare får räkna med oroligheter.

– Ditt sparande ska växa under flera år; det här är ett hack i kurvan. Har man rätt tidshorisont behöver man inte vara orolig nu, säger hon.

– Förutom att ha rätt tidsperspektiv bör man se över sin riskspridning och se till att man inte är beroende av en enskild bransch eller företag. Ha breda fonder som ger exponering mot flera länder och marknader, fortsätter hon.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, framhåller att om man som sparare känner oro för den aktuella börssituationen bör man se över sin aktieportfölj.

– Om man har ont i magen för detta bör man nog ändra sin strategi och inse att man har för mycket aktier i portföljen, säger han och fortsätter:

– Det kan vara betydligt värre än så här – ett hållbart sparande ska klara av det som händer nu. Men oavsett om man är professionell eller vanlig sparare är det farliga att agera på det som händer nu. Det bästa man kan göra är att hålla fast i sin strategi trots att det blåser ordentligt.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners. Foto: Thomas Karlsson

Hans framtidsprognos är att det kommer fortsätta vara stormigt under hösten.

– Det verkligt intressanta är hur stor påverkan allt detta får på den globala ekonomin långsiktigt, men som privatsparare ska man inte ta alltför stor hänsyn till allt och inte göra några större förändringar i dagsläget, säger Joakim Bornold.