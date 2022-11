Extra viktigt för högavlönade att vara med i a-kassan

Det mesta pekar på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Under lågkonjunkturer tjänar företagen mindre pengar och måste till slut säga upp anställda som då riskerar att bli arbetslösa. När färre jobbar minskar skatteintäkterna vilket gör att staten, kommunerna och regionerna får in mindre pengar och det blir svårare att få jobb där.

Mycket talar alltså för att arbetslösheten kommer att öka framöver. Det brukar vara så att anställda inom bygg- och exportindustrin drabbas först men vem som helst kan bli arbetslös. De enda som är helt säkra är barn och pensionärer. Därför gäller det att förbereda sig i så god tid som möjligt så att man inte får lägre ersättning än nödvändigt om man blir av med jobbet.

För att få ersättning över huvud taget måste du vara beredd att arbeta minst 3 timmar per dag och 17 timmar i veckan i genomsnitt och uppfylla arbetsvillkoret. Du ska vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och ha för avsikt att arbeta. Har du aldrig arbetat i Sverige kan du inte bli medlem i en a-kassa och om du inte uppfyller arbetsvillkoret kan du inte få någon ersättning.

Ersättningen betalas ut fem dagar i veckan och man brukar räkna med ett genomsnitt på 22 ersättningsdagar per månad. Det går att få a-kassa i högst 300 dagar. Men de som har barn under 18 år kan få ersättning i totalt 450 dagar.

Varje arbetslöshetsperiod inleds med två karensdagar när man inte får någon ersättning alls. Därför blir ersättningen lägre den första månaden. I Sverige har vi i princip tre olika nivåer för ersättningen vid arbetslöshet. Observera att beloppen är före skatt.

Grundersättning. Är du inte med i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än 12 månader kan du som mest få 11 220 kronor i månaden eller 510 kronor per dag förutsatt att du uppfyller arbetsvillkoret och har arbetat heltid. Här är det hur mycket du har arbetat som avgör hur stor ersättningen blir och du måste ha fyllt 20 år.

Arbetsvillkoret innebär att du måste ha arbetat minst 60 timmar per månad i minst 6 månader under de senaste 12 månaderna. eller minst 420 timmar under en sammanhängande period av 6 månader och du ska då ha arbetat minst 40 timmar varje månad. För att bevisa att du arbetat behöver du ett arbetsintyg från arbetsgivaren. Så se till att du alltid får ett intyg när du arbetat.

Hur mycket pengar du får avgörs av om du arbetat heltid eller deltid. För att få det högsta beloppet, 11 220 kronor i månaden, måste du ha arbetat heltid i ett helt år. Har du till exempel jobbat 75 procent i 12 månader blir ersättningen 8 415 kronor i månaden.

Så mycket kan du få om du blir arbetslös För att få grundersättning krävs att man uppfyller arbetsvillkoret och beloppen avser personer som arbetat heltid. Beloppen syftar till att visa principen och gör inte anspråk på att vara exakta på kronan. Samtliga belopp är före skatt och skatten är högre på ersättningen vid arbetslöshet än på arbetsinkomster. Källa: DN.

Inkomstrelaterad ersättning. Är du medlem i en a-kassa kan du som mest få 26 400 kronor i månaden vilket är 80 procent av en lön på 33 000 kronor i månaden. Det är den inkomst du haft de senaste 12 månaderna som avgör hur stor ersättningen blir. Förutom att uppfylla arbetsvillkoret måste du vara med i en a-kassa och ha varit det i minst 12 månader.

Ersättningen är 80 procent av din inkomst men högst 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna. Sedan sjunker ersättningen till maximalt 1 000 kronor per dag eller högst 22 000 kronor i månaden men är fortfarande 80 procent av inkomsten till och med dag 200. Från dag 201 är ersättningen 70 procent av inkomsten men fortfarande högst 1 000 kr per dag.

Det finns 24 olika a-kassor i Sverige och de flesta är knutna till olika yrkesgrupper. Men Alfakassan, som betalar ut grundersättningen men även inkomstrelaterad ersättning till dem som är medlemmar där, är öppen för alla. Det kostar 100 –200 kronor i månaden att vara med i en a-kassa.

Under tidigare kriser har politikerna bantat medlemsvillkoret så att det krävts kortare tid än 12 månader som medlem för att få inkomstrelaterad ersättning. Under 2009 halverades tiden till 6 månader och en kortare period under pandemin sänktes medlemsvillkoret till 3 månader. Men att det här har hänt betyder inte att det går att räkna med att det blir så igen.

Så mycket kan du få om du blir arbetslös och har a-kassa För att få ersättning från a-kassan måste man uppfylla både arbets- och medlemsvillkoret. Beloppen syftar till att visa principen och gör inte anspråk på att vara exakta på kronan. Samtliga belopp är före skatt och skatten är högre på ersättningen vid arbetslöshet än på arbetsinkomster. Källa: DN.

Inkomstförsäkring. Kan ge dig 80 procent av hela din tidigare inkomst, alltså även den del av inkomsten som ligger över taket för a-kassan som går vid en lön på 33 000 kronor i månaden. Försäkringen täcker alltså ofta glappet mellan ersättningen från a-kassan och 80 procent av din lön.

Det gör att det bara är de som tjänar mer än 33 000 kronor i månaden som har nytta av försäkringen de första 100 dagarna. Tänk på att försäkringen förutsätter att du är med i en a-kassa som betalar inkomstrelaterad ersättning.

Nu för tiden ingår inkomstförsäkringen i avgiften till de flesta fackförbund men villkoren varierar. Kolla för hur hög lön och för hur lång tid försäkringen gäller. Det går ofta att teckna tilläggsförsäkringar för högre lön och längre tid än maxbeloppet och maxtiden i fackets försäkring.

Vill du inte vara med i facket kan du teckna en privat inkomstförsäkring som vanligtvis kostar 3 000–4 000 kronor per år. Kostnaden varierar beroende på hur mycket du tjänar och hur länge du vill att försäkringen ska gälla.