Extralediga pappor ledde till friskare småbarnsmammor

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

När ”dubbeldagarna” i föräldrapenningen lanserades 2012 hade partierna bakom reformen främst långsiktiga jämställdhetsmotiv i tankarna.

Tidigare fanns bara tio gemensamma dagar i samband med förlossningen. De nya reglerna tillåter föräldrar att vara lediga tillsammans och ta ut föräldrapenning i ytterligare 30 dagar under barnets första år.

Förhoppningen har varit att dubbeldagarna ska leda till att fler föräldrar skapar gemensamma vanor och – i förlängningen – befäster ett delat ansvar för omsorgen om barnet.

Men en ny studie finner att reformen också hade omedelbara effekter på mödrars hälsa under halvåret efter förlossningen.

Resultaten visar att möjligheten till dubbeldagar minskande risken att mamman skulle behöva besöka sjukhus eller specialist med 14 procent. Uttaget av ångestdämpande läkemedel minskade med 26 procent. Likaså ledde reformen till ett minskat uttag av antibiotika med 11 procent.

Petra Persson. Foto: Emil Wesolowski

En av studiens två författare är Petra Persson, forskare i nationalekonomi vid Stanforduniversitet.

– Det är oväntat stora effekter, och reformen kostade i princip ingenting, säger hon.

Hennes tidigare forskning om långsiktiga effekter av stress under graviditeten blev uppmärksammad i Barack Obamas ”Economic report of the president” 2016.

Läs mer: Foster, föräldrar och skola i fokus i Petra Perssons forskning

Petra Persson säger att många reaktioner på den nya forskningsartikeln har varit förvånande från ett svenskt perspektiv. Det pågår just nu en het debatt i USA om behovet av större flexibilitet och betald ledighet för mödrar. Men frågan om pappaledighet är inte lika levande. Många har också ställt sig främmande till tanken att en närvarande partner skulle kunna vara avgörande för nyblivna mödrars välbefinnande och hälsa. Något som studien finner klart stöd för.

De positiva effekterna för mödrar märks särskilt under de tre första månaderna efter barnets födsel. Nyttan är dessutom extra stor för kvinnor med en sjukdomshistoria som indikerar att de är sårbara.

– Om någon har oroat sig för att papporna skulle ta ut de här dagarna och spela golf, så pekar våra resultat på att det inte har blivit så. I genomsnitt tar de bara ut några av dubbeldagarna. Och det verkar som att man använder dem när mamman själv behöver vård eller känner sig riktigt nere. Familjerna har använt flexibiliteten när det har behövts som mest.

En tolkning av resultaten är alltså att partnern rycker in under sårbara perioder och att detta stöd förbättrar mammans utsikter. Petra Persson tar upp exemplet mjölkstockning, en komplikation vid amning som drabbar omkring en av fyra kvinnor och som kan kräva antibiotikabehandling.

Studien, som ännu inte har publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, bygger på svenska registeruppgifter. I hela dataunderlaget ingår sammantaget 88.500 föräldrapar.

Forskarnas huvudsakliga metod är en jämförelse av förstagångsföräldrar som fått barn precis före och strax efter regeländringen, alltså kring nyårsafton 2011. Upplägget kallas kvasiexperimentellt eftersom man antar att människor själva inte kan bestämma exakt när de ska föda barn. Det finns en slumpfaktor veckorna kring den beräknade förlossningen, vilket gör forskarna säkrare på att orsakssambanden är verkliga.

– Det här är en fiffig reform från statens sida. Man säger bara att ni får större flexibilitet med samma antal dagar. Det kostar väldigt lite, så det var definitivt kostnadseffektivt, säger Petra Persson.

Läs mer: Carl Johan von Seth: Därför ger dansk ”dagpleje” mer jämställdhet än svensk föräldrapenning