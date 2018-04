Facebook blockerar ännu ett dataanalysföretag

– Det är väldigt allvarliga anklagelser och vi har blockerat Cubeyou under tiden vi utreder dem. Om de vägrar eller underkänns av vår granskning kommer vi att förbjuda deras appar på Facebook, säger Facebooks vice chef för produktsamarbeten, Ime Archibong, till CNBC.

Facebook har skakats rejält av Channel 4:s, New York Times och Observers avslöjanden om hur Cambridge Analytica via en tredjeparts app kommit över cirka 87 miljoner användares uppgifter. Aktien har rasat omkring 15 procentenheter, trots bolagets ihärdiga försök att förmedla diverse förbättringar av tjänstens säkerhetsinställningar.

Agerandet mot Cubeyou kommer bara tre dagar efter att liknande Aggregate IQ portats av Facebook. Cubeyou har samlat in uppgifter via personlighetstestet ”You Are What You Like”, även kallat ”Apply Magic Sauce”, som utvecklats av forskare på Cambridge University, precis som Cambridge Analytica gjort fast med andra forskare på en annan institution på lärosätet.

Zuckerberg kritiserades personligen för att han dröjde med sitt första uttalande i fem dagar. Därefter har han försökt minimera skadan genom att isolera skulden på sig själv, säga att han varit för idealistisk och optimistisk för att ta i tillräckligt hårt mot missbruk av Facebook.

I morgon tisdag ska Zuckerberg besvara frågor i Washington DC från två senatsutskott och på onsdag är det representanthusets tur. Hans skarpaste kritiker anklagar honom för att med ekonomiska motiv ha underlättat för grupper som på olovligt vis gjort intrång på USA:s demokrati, mer specifikt ifrågasätts Cambridge Analyticas roll som kontrakterad av Trump-lägret under presidentvalet 2016.

