Facebook: De som drabbats ska få information

En notis kommer att dyka upp på alla Facebookanvändares konton. De vars information kan ha delats med dataanalysföretaget Cambridge Analytica kommer då att informeras om detta, uppger BBC.

IT-jätten säger att användarna också kommer att få en redovisning av vilka övriga appar som de använder och vilken data dessa appar kan samlat ihop.

Cambridge Analytica–skandalen uppges ha drabbat omkring 87 miljoner personer, vars data delats med företaget och sedan bland annat använts för att ta fram politiska kampanjer.

Detta har skett genom att användaren själv, eller någon av dennes vänner, använt applikationen ”This is your digital life”.

Endast tolv svenska konton uppges ha laddat ned appen, men ändå beräknas att uppgifter från drygt 55 tusen svenska konton kan ha hamnat hos Cambridge Analytica.

Under måndagskvällen kommer alla Facebookanvändare informeras om huruvida de är en av de 87 miljoner personer vars data kan ha delats med Cambridge Analytica. Foto: Facebook

Tidigare under måndagen kom information om att Facebook blockerat ytterligare ett dataanalysföretag från plattformen. Företaget Cubeyou har en verksamhet som till stor del liknar Cambridge Analyticas.

Cubeyou ska ha samlat in uppgifter från användare genom personlighetstestet ”You Are What You Like”, även kallat ”Apply Magic Sauce”. Under förra veckan portades företaget Aggregate IQ av Facebook.

Cambridge Analytica-skandalen har skakat it-jätten ordentligt. Facebook-aktien har rasat omkring 15 procent sedan skandalen tog fart.

En skylt utanför Facebooks huvudkontor i Kalifornien 2013. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Facebooks grundare Mark Zuckerberg ska under tisdagen och onsdagen svara på frågor i Washington DC. Två senatsutskott samt representanthuset ska ställa frågor om den senaste tidens händelser.

Även i Storbritannien utreds händelsen av myndigheter.

I slutet av mars publicerades en ursäkt från Zuckerberg själv, i en helsidesannons i USA:s och Storbritanniens största tidningar. ”Vi har ett ansvar att skydda er information. Om vi inte kan göra det så förtjänar vi inte det”, skrev Facebooks grundare i annonsen.