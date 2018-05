Facebook och Google redan GDPR-stämda

Den österrikiske internetaktivisten Max Schrems och hans organisation None Of Your Business spiller ingen tid när de under GDPR:s första dag stämmer Facebook och dess dotterbolag Instagram och WhatsApp, samt Googles dotterbolag Android.

Max Schrems och hans organisation menar att företagen bryter mot den nya lagstiftningen i sättet de ber om samtycke från sina användare.

De anser att det inte är möjligt för användarna att ge ett informerat och specifikt samtycke som GDPR kräver.

Istället menar de att företagen kräver en form av ”tvingat samtycke” när de får sina användare att antingen acceptera villkoren eller helt förlora tillgången till tjänsterna.

Företag som bryter mot den nya lagstiftningen riskerar att böta upp emot 20 miljoner euro eller 4 procent av sin årsomsättning.

Max Schrems kallar bötesbeloppen ”ofattbara” och han är förundrad över att företagen, enligt hans åsikt, inte gjort något för att anpassa sig till den nya lagen.

”De är fullt medvetna om att de kommer bryta mot lagen, men de försöker inte ens dölja det”, säger han.

Samtidigt svarar Google och Facebook att de under de senaste 18 månaderna arbetat aktivit med att utveckla sina integritetspolicyer.

Erin Egan, chef för Facebooks dataskyddsavdelning, säger att företaget fokuserat på att göra integritetspolicyerna tydligare och mer lättillgängliga. Hon säger också att de skapat verktyg som gör det lättare för användare att få tillgång till, ladda ner och radera sin information.

Det är inte första gången Max Schrems ger sig på nätjätten. Han är mest känd för stämningen mot Facebook som resulterade i EU-domstolens beslut att företag inte får skicka över europiska kunders data till USA. Det eftersom man inte delade USA:s syn på nätintegritet och skyddandet av personuppgifter.

