Facebook och Instagram testar att sluta visa ”likes”

Facebook kan komma att dölja antalet reaktioner ett inlägg har fått, till förmån för att enbart visa vilka av dina vänner som reagerat på det. Det är en av de förändringar sociala medier-jätten kan komma att införa under hösten.





Det hela upptäcktes av ingenjören och bloggaren Jane Manchun Wong, som gjort sig känd för sina avslöjanden om appars kommande funktioner. I ett blogginlägg publicerat den 2 september kunde hon visa att en prototypversion av Facebooks app inte längre visade den totala siffran över antalet personer som gillat ett specifikt inlägg. En talesperson för Facebook bekräftade att man testat funktionen för branschtidningen Marketing land dagen efter. Samma funktion har sedan tidigare testats på Instagram.





Peter Münster, Facebooks kommunikationschef för den nordiska marknaden, bekräftar att funktionen testats på Instagram men betonar för DN att det är just test som företaget har bedrivit, för att se hur det eventuellt påverkar användarnas välmående.

”Vi testar det här för att vi vill att människor ska fokusera på bilder och videoklippen som delas, inte på hur många gillningar de får. Vi vill inte att Instagram ska kännas som en tävling, och vi hoppas lära oss huruvida detta kan få människor att fokusera mindre på gillningar och mer på att berätta sin historia”, skriver han i ett mejl till DN.





Enligt New York Times är en annan av nyheterna som kan komma att införas en separat flik för nyheter, som är separat från det vanliga nyhetsflödet. Mer specifikt planerar man att anställa ett antal redaktörer som, i samverkan med ett algoritmstyrt urval, ska ge besökare nyheter via fliken. Enligt New York Times kommer de flesta artiklarna i fliken vara sorterade med hjälp av algoritmer, det vill säga efter vad Facebook gissar är relevant för den specifika användaren. De mänskliga redaktörerna ska bistå med att välja ut dagens mest viktiga nyheter.





Detta sker parallellt med att Facebook på flera sätt prioriterat ned nyheter från traditionella publicister till förmån för innehåll från grupper och inlägg från vänner. Enligt New York Times kan Facebook komma att betala publicister för att få tillgång till deras innehåll.





Facebook har även valt att göra entré i dejtingvärlden genom Facebook dating, som lanserades i USA och 19 andra länder den 5 september. Tjänsten innehåller bland annat funktioner för att dela så kallade stories från Facebook och Instagram. Du kan också lägga till ”hemliga förälskelser”, Facebookvänner du skulle kunna tänka dig att ha ett förhållande med. Tjänsten lanseras i Europa under 2020.





Den stora Facebooknyheten i Sverige under 2019 var annars införandet av ett så kallat annonsbibliotek inför EU-parlamentsvalet som inneburit möjligheten att se hur mycket pengar olika Facebooksidor lagt på politiska annonser och vilka grupper som nåtts av annonserna. Den andra stora nyheten, kryptovalutan Libra som Facebook planerar att lansera 2020, har samtidigt stött på motvind. Detta då Frankrike meddelat att de kommer att blockera den planerade kryptovalutan från Europa. Libra, som offentliggjordes i juni i år och som flera företag som Visa och Mastercard står bakom, är tänkt att användas tillsammans med den digitala plånboken Calibra.