Facebook stäms för att man stoppar konkurrenter

Det är USA:s federala handelskommission, FTC, som tillsammans med 46 delstater, samt Washington D. C. och Guam, stämmer den sociala mediejätten inför domstol. Stämningen lämnades in på onsdagen sedan FTC under mer än ett år utrett frågan. Beslutet om att fulfölja stämningen togs med siffrorna 3 mot 2, skriver Wall Street Journal.

Det FTC och delstaterna bland annat vänder sig mot är Facebooks köp av Instagram och Whatsapp. Whatsapp köptes 2014 för motsvarande 137 miljarder kronor och Instagram 2012 för motsvarande 7 miljarder kronor.

Enligt Wall Street Journal köper Facebook regelmässigt upp mindre företag för att förhindra att dessa ska kunna växa sig starka och bli framtida rivaler.

Enligt delstaten New Yorks åklagare ägnar sig Facebook åt en ”rovdjursliknande jakt på företag” och att Facebook försämrad möjligheten för andra företag att konkurrera. Enligt åklagaren har Facebook kunnat erbjuda så stora summor att ingen annan haft en chans att konkurrera vid köpen.

Av stämningen framgår att man vill att Facebook tvingas sälja Instagram och Whatsapp.

I en kommentar säger Facebook att den amerikanska regeringen nu ser ut att vilja göra om företaget ”utan hänsyn till den påverkan ett sådant prejudikat skulle få företagssamhället i stort och för de människor som väljer att använda våra produkter varje dag”.

Facebooks grundare Mark Zuckerberg har tidigare kallat frågan om att stycka företaget för ”en existentiell fråga”.