Facken nobbar första budet i industrins lönerörelse

Fem fack inom industrin (se faktaruta) sätter tillsammans med arbetsgivarorganisationer det så kallade märket på arbetsmarknaden. Det är ingen lag, snarare en social norm som utgår från konkurrenskraften i exportindustrin och ska fungera som ”tak” för miljontals svenskar.

Det så kallade Industriavtalet löpte egentligen ut den 30 mars, men sköts upp på grund av coronapandemin. Ny deadline är 31 oktober, och förhandlingarna leds som vanligt av Opo (opartiska ordföranden), medlare som ska jämka ihop parterna.

Opo gav under under måndagen ett första bud till parterna, som skulle ge ett ”avtalsvärde” på 4,5 procents i et avtal på 29 månader.

Från fackligt håll blir det ett tydligt nej: Samtliga förbund säger i ett pressmeddelande att avtalsvärdet är ”oacceptabelt lågt”. Man påpekar dessutom att Opos bud är för dåligt när det gäller arbetstidsförkortningar, avsättningar till delpension och en låglönesättning.

