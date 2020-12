Fallande bostadsrättspriser i Stockholm i början av december

De fallande priserna i Stockholm bryter en trend med stigande priser som varat sedan i maj.

Men under början av november månad nådde priserna en ny toppnivå och det kan vara en förklaring till att snittpriset på en bostadsrätt i Stockholm var oförändrat under andra halvan av november, för att falla under de två första veckorna av december.

– Det brukar finnas en psykologisk spärr när man kommer upp på all-time-high. Då tycker många att det börjar bli dyrt, säger Fredrik Kullman, vd för mäklarfirman Bjurfors Stockholm i en skriftlig kommentar.

Den genomsnittliga prisökningen i november för bostadsrätter var 0,2 procent. För villor stannade prisökningen på 0,1 procent.

I Stockholm steg indexet för bostadsätter i november med 0,5 procent, i Göteborg sjönk de med 0,1 procent och i Malmö steg de med 1,4 procent.

Villor i Stockholm steg med 0,2 procent, i Göteborg med 0,3 procent och i Malmö med 1,3 procent.

Bostadsmarknaden går nu in i ett lugnare skede över jul- och nyårshelgerna. Det är därför inte osannolikt att prisförändringarna kommer att var små och kanske vikande när det är dags att summera hela december.

Det tycks också som att den snabba prisökningstakt som varat sedan i våras, i synnerhet på villor, dämpas. Men den har gett rejäla prisökningar mätt mot de gångna tolv månaderna, främst på villor.

Det genomsnittliga priset på en bostadsrätt i landet har stigit med 5,7 procent. I Stockholm har priset stigit med 5,4 procent, i Göteborg med 3,7 procent och i Malmö med 8,9 procent.

Snittpriset på en villa i Sverige har stigit med 13,3 procent de senaste tolv månaderna. I Stockholm har priset stigit med 14,9 procent, i Göteborg med 9,5 procent och i Malmö med 15,3 procent.

