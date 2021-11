Färre nya företag och fler konkurser i september

1373 nya aktiebolag startades i september, enligt statistik som söktjänsten Alla bolag har tagit fram. Det är 22 procent färre än under samma månad i fjol. Samtidigt gick 410 företag i konkurs, vilket är 13 procent fler än i september 2020. Statistiken tyder på att nyföretagandet har minskat sedan coronarestriktionerna släppts. Samtidigt ser siffrorna bättre ut än motsvarande månad 2019.

– Det är enklare att bilda ett aktiebolag sedan i januari 2020 då kravet på aktiekapital sänktes från 50.000 kronor till 25.000 kronor. Förra gången aktiekapitalet minskades var 2010 och antalet AB har fördubblats sedan dess – från 300.000 till 600.000 stycken, säger Richard Damberg, ekonom på Alla bolag.

En annan förklaring till ökningen under pandemin är att betydligt fler människor än vanligt blev av med jobbet, eller permitterades och fick mer tid över för att starta egen verksamhet.

– Ett ytterligare skäl kan vara att när företag ser över sina kostnader i tider av osäkerhet är det mer flexibelt att starta sitt eget aktiebolag och fakturera sin tidigare arbetsgivare, säger Richard Damberg.

Hittills i år har antalet konkurser minskat jämfört med 2020, men i september var de alltså fler än motsvarande månad i fjol. Antalet nystartade företag i förhållande till antalet företag som gick i konkurs var 3,3 i september 2021. Det kan jämföras med 4,8 förra året och 2,4 år 2019. Flest nya företag i förhållande till konkurser hade Jämtlands-, Kalmars- och Östergötlands län.

Nya företag i förhållande till konkurser per län Siffran visar hur många företag som startats delat på antalet företag som gått i konkurs i september 2021, 2020 och 2019. Ju högre siffra desto fler nya företag per konkurs. Källa: Allabolag/UC

Särskilt hårt drabbade branscher är hotell och restaurang, transport och detaljhandel. Statistik från Alla bolag visar att dessa branscher, som var särskilt utsatta under pandemin, trots allt hade färre konkurser under september förra året än i år.

– Restaurangbranschen var den mest drabbade av alla stora branscher vad gäller konkurser under pandemin. Många restaurangföretag gick i konkurs under mars och april i 2020. Sedan kom en viss lättnad under sommarperioden både 2020 och i år då uteserveringarna öppnade. Men när en restaurang går i konkurs kommer en ny ofta på dess plats, och en kris kan göra det billigare att starta en ny verksamhet, säger Richard Damberg.

Richard Damberg, ekonom på Allabolag. Foto: Pressbild

Att så pass många nya företag startades inom detaljhandeln förra året hänger ihop med e-handelns starka tillväxt.

– Detalj- och partihandeln hade en påfrestande tid under pandemin. Kläder och skor var kategorier som tappade kraftigt i försäljning. Dagligvaruhandeln däremot upplevde en ökad försäljning, samt lyxvaror och apoteksvaror.

Överlag spår Richard Damberg att läget kommer att fortsätta ljusna för företagen framöver.

– Jag tror att konkurserna kommer att minska och det kommer att startas fler företag i takt med att konjunkturen fortsätter att återhämta sig, säger han.

Läs mer:

Därför blev lilla Grästorp en vinnare i pandemin