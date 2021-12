Fejkad mat, påhittad verklighet och supersmarta system – här är några trender att hålla ögonen på

1. AI (Artificiell intelligens)

Med hjälp av algoritmer och maskininlärning kan vi låta smarta system hantera och lära sig av data på en betydligt mer avancerad nivå än oss människor. Det här ger oss redskap som kan underlätta såväl i vardagen som i arbetslivet. I dag används AI exempelvis för att sortera patienter, upptäcka sjukdomar och skapa underlag för diagnoser. Tekniken finns även i självkörande bilar, i robotar i industrin och i många andra områden. I takt med att vi kan samla ännu större datavolymer, med snabbare nät som 5G, ökar också möjligheterna med AI. Den här typen av data riskerar också att missbrukas och behöver regleras, och EU-kommissionen har lagt fram en förordning om AI.

2. Snabba leveranser och slaget om gig-ekonomin

Last mile, de snabba leveranserna, fortsätter att öka. Vi vill ha såväl matkassar som prylar levererade till dörren – och nu finns aktörer som lovar att leverera på 10 minuter i städerna. Under året har enorma summor pumpats in i branschen. Samtidigt rymmer marknaden många ”gig-jobbare”, personer som tar tillfälliga uppdrag genom digitala plattformar, och branschen är ökänd för bristande arbetsförhållanden och låga löner. Därför har EU- kommissionen utfärdat nya direktiv som kan komma att trycka till plattformarna och rita om gig-ekonomin.

3. Metaverse

Den sociala medieplattformen Facebook bytte nyligen namn till Meta, som en del i satsningen på metaverse. Detaljerna är inte glasklara ännu men det rör sig om en form av virtuella, digitala, världar där vi ska integrera med varandra. I dag kan vi se en försmak av detta i exempelvis onlinespel där vi möts och socialiserar i spelvärlden. I visionen för metavers ingår tekniker som virtuell verklighet, förstärkt verklighet och smarta glasögon.

4. Augmented reality

Augmented reality, förstärkt verklighet, låter oss addera inslag i vår verklighet. Ett exempel är smarta glasögon som skulle kunna ge oss vägbeskrivningar, förse oss med information om objekt vi tittar på eller på förhand visa hur ett rum skulle se ut om vi renoverade och ändrade färger och inredning. Flera av de större techbolagen, som Google, är i full färd med att utveckla den här typen av teknik. Motsatsen till detta är ”Diminished reality” som också är på frammach och anspelar på lösningar som istället låter oss radera och dämpa objekt och inslag i verkligheten med hjälp av teknik.

5. Foodtech och fejkat kött

Det pågår en rad spännande satsningar och initiativ som kan rita om våra matvanor och sätt att producera föda. Efterfrågan på substitut till kött och hållbarare produktion ökar i en tid där fler vill ställa om till en vegetarisk och miljövänlig kost. Riskkapitalisterna ser stor potential i ”foodtech”, där man förändrad matindustrin med hjälp av teknik, och i nischen finns bolag som utvecklar köttliknande produkter med hjälp av växtbaserade alternativ. Amerikanska bolag som miljardvärderade Beyond Meat, kända för sina hamburgare, var tidigt ute på banan. Även i Sverige växer nya utmanare fram som bland annat satsar på växtbaserad tonfisk och vegansk ost.

