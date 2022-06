Fem vardagsnära innovationer för ökad säkerhet

Interaktiv brottskarta visar hur drabbat ditt bostadsområde är

Med inspiration från New York-polisen har Region Stockholm tagit fram en interaktiv brottskarta där medborgarna själva kan gå in se hur många och vilken typ av brott som skett inom ett område, för vissa stadsdelar nästintill på kvartersnivå. Fokus ligger på så kallade livskvalitetsbrott, händelser som tenderar att drabba den breda allmänheten. Tio olika typer ingår: skadegörelse, fordonsbrott, narkotikabrott, inbrott, misshandel utomhus, ofredande, stöld från person, olaga hot, rån och våldtäkt utomhus.

– Ibland kan människor uppleva otrygghet trots att det enligt statistiken inte är otryggt där. Då kan det vara bra att ta del av hur det faktiskt ser ut i stället för att lyssna till rykten, säger Stockholms trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M).

Han var ordförande för en trygghetskommission som Region Stockholm tillsatte för att stävja kriminalitet och öka invånarnas känsla av trygghet. Tjänsten lanserades våren 2021 som ett resultat av kommissionens arbete.

– Den är tänkt att använda som en grund för att visa hur olika delar av samhället kan jobba både brottsförebyggande och -bekämpande. Som medborgare kan man ta del av hur det ser ut i de områden man själv bor och rör sig och ställa krav på polis och lokala politiker att agera.

Se kartan här.

Teknologi läser av ögonens rörelser för att förebygga olyckor. Foto: Smart Eye

Ögonspårningsteknologi ska upptäcka trötta förare

De flesta dödsfall och olyckor i trafiken orsakas av föraren själv. AIS är en intelligent mjukvara i en fristående apparat som kan placeras i bilen, riktad mot föraren. Den har utvecklats av teknikkonsultföretaget Smart Eye och använder ögonspårningsteknologi som identifierar ögonrörelser och blickriktning för att uppfatta ett riksfyllt förarbeteende. Högriskfaktorer som trötthet eller om föraren är distraherad noteras av systemet som då varnar föraren. AI-teknologin lär även känna förarens specifika beteende och kan efter en tids användning varna för avvikelser för den specifika föraren. Produkten är tänkt att användas i personbilar, lastbilar och bussar.

Foto: Richard Hammarskiöld/Edison reklam AB

Attraktiva folkliga parker ökar rörelsen i området

När branschorganisationen Innovationsföretagen presenterade nya trygghetsskapande innovationer tidigare i år lyftes två upprustade parker, stadsdelsparken i Flemingberg söder om Stockholm och aktivitetsspäckade Stjärnparken i Upplands-Bro. Genom att locka människor i olika åldrar till en mängd aktiviteter, blandat med genomtänkt belysning och ett lekfullt färg- och formspråk ska tryggheten öka i området.

– God planering och fysisk utformning av offentliga platser med bra belysning och sikt kan bidra enormt till att en plats uppfattas som trygg. Det är också viktigt att folk vill vara i de gemensamma områdena, att människor rör sig där under en stor del av dygnet, och då kan just parker fungera väl, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Sensorer känner av höga ljud och avvikande aktivitet. Illustration: Collactivate

Sensorer uppmärksammar oönskad aktivitet i fastigheter

Personer som stör och förstör i och utanför fastigheter är ett problem som både boende och fastighetsägare upplever i otrygga områden. Kameraövervakning är inte alltid lagligt och missbruk kan leda till höga böter. Företaget Collactivate har tagit fram en tjänst till fastighetsägare för att råda bot på detta.

De som bor och jobbar i fastigheten kan snabbt och enkelt anmäla pågående skadegörelse eller andra brott via en bostadsapp. Digitala sensorer känner samtidigt avvikande aktiviteter och höga ljud, om exempelvis ett ungdomsgäng hänger i en källare eller trappuppgång. Aktiviteterna registreras utan att samla in bilder eller personuppgifter. Informationen skickas till väktare för att de ska kunna ingripa direkt. Via distans kan man också tända lampor eller sätta igång störande ljud. Uppgifterna skickas också till en trygghetsportal som tar fram analyser för var och när störande aktiviteter sker.

Susanne Strand, docent i kriminologi, som utvecklat metoden SASH för att identifiera stalkning. Foto: Jesper Mattsson

Screening ska förebygga stalkning

En ny metod ska identifiera stalkning och trakasserier som riskerar att utvecklas till förföljelse. Den har tagits fram av Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebros universitet, i samarbete med forskare i Melbourne, där det finns ett behandlingscenter för stalkare.

– En av de stora utmaningarna är att det ofta tar lång tid att inse att det är stalkning man är utsatt för. För att det ska omfattas av den svenska lagstiftningen ska man i princip ha utsatts för våld eller raka hot, men man kan känna rädsla och en enorm utsatthet långt tidigare. Det kan räcka med upprepade sms, säger Susanne Strand.

Metoden består av ett frågeformulär på 13 frågor, 16 om det gäller en före detta partner, som kan ställas av myndigheter, hälso- och sjukvården och polisen. Sedan guidas frågeställaren till en övergripande bedömning och handlingsplan.

– I Sverige vet vi överlag väldigt lite om stalkning, det är svårt att identifiera och faller ofta mellan stolarna. Trygghet är också att veta att jag har någonstans att vända mig om något händer mig.