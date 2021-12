Finansmannen tröttnade på snabba cash – vill belöna långsiktighet

Mikael Nachemson skolades in i yrkeslivet under en tid som präglades av ”managent by fear” och vinstmaximering. Medan ledarskapsidealen kastats om rejält sedan dess har idealet om vinstmaximering snarare förstärkts. Efter många år som vd och styrelseproffs tröttnade finansmannen. Han ville driva företag på egna villkor.

– Det finns inget bättre system än kapitalismen, för det har gjort att folk har kommit ur fattigdom. Men måste den gå i 180 km/h? Det kanske räcker med 100, säger Nachemson som den här förmiddagen befinner sig på Luntmakargatan i Stockholms innerstad.

Där ligger Påminds kontor, företaget som Mikael Nachemson grundade 2017, och där han i dag är styrelseordförande och investerare.

Nachemson är en av de svenskar som nu rider på den digitala vågen. Det här är ett Sverige där det inte saknas pengar - riskvilliga investerare plöjer ner pengar i nya digitala idéer.

Nachemsons Påmind föddes ur frustration över andra, enligt honom mer ohederliga affärsmodeller. Han var frustrerad över att jakten på nya kunder fick telefonijättar, banker, elleverantörer och försäkringsbolag att dumpa priserna - bara för att lägga kostnaden på de trogna.

– Jag hade under lång tid irriterat mig på att nya kunder ofta får bättre villkor än de som är lojala.

Men frustrationen föddes också ur någonting större. Michael Nachemsson ser med växande oro på hur tilliten urholkas i jakt på pengar till varje pris. Han har till och med skrivit debattartiklar om att han tycker att kapitalismen gått för långt.

– Den har blivit mer aggressiv. Det är kortsiktighet och trix för att möjliggöra snabba pengar, upplägg där lagstiftare inte hänger med. Det har blivit allt mer brutalt, säger han

”Om människor mer och mer känner att man fintar till vänster och springer till höger så raseras tilliten”, säger Mikael Nachemson. Foto: Magnus Hallgren

Tanken med Påmind är att kunder ska kunna få bra villkor utan att behöva vara på tårna. Som användare ger man företaget rätt att ta reda på avtalsvillkor för el, mobilabonnemang, bredband, försäkring och bolån. Innan avtalsperioden löper ut ber Påmind företaget att erbjuda kunden ett förmånligt pris för att den ska stanna kvar. Sedan jämför de med andra aktörer och föreslår om kunden ska stanna eller byta leverantör.

– Vi jagar inte de absolut billigaste kontrakten, men man ska kunna känna sinnesro. Och lojalitet skall löna sig. Det är våra ledord.

I grund och botten har företaget samma mål som leverantörerna, menar Nachemson: att få kunderna att stanna kvar. Ändå har det varit oväntat svårt att få dem att ge konkurrensmässiga priser till sina befintliga kunder, tycker han.

– De stora bolagen är så fokuserade på att jaga nya kunder, och så länge de inte tappar gamla kunder så anser de sig ha råd med att negligera ett bolag som Påmind. Men snart kan vi säga att vi har tagit till exempel 3 000 av era kunder, vi vill inte det men ge oss då bättre erbjudanden som belönar era lojala kunder. Jag har dessvärre insett att utan latenta hot händer ingenting.

Han tycker att alltför många aktörer säger en sak men gör en annan.

– Om människor mer och mer känner att man fintar vänster och sedan springer höger så raseras tilliten. Ta bara det här med kundnytta, det är som att det bara gäller så länge som vinsterna ökar för aktieägarna. Det förekommer både i styrelserum och i det offentliga samtalet.

Men företag måste ju ändå tjäna pengar?

– Ja självklart, det förstår jag också. Men ibland blir det så mycket prat. Bryr man sig verkligen om kunden om man först ger rabatt bara för att höja avgiften efter ett halvår när man litar på att kunden inte orkar ta tag i det? Nej, den typen av trixande är jag allergisk mot.

Själv får han och Påmind betalt när en kund accepterar ett nytt erbjudande, oavsett om det är hos en ny eller befintlig leverantör. Det är en idé som flera tunga investerare, däribland Sven Hagströmer och Christer Gardell, nappat på. Hittills har företaget dock haft en blygsam nettoomsättning. I fjol låg den på 11 000 kronor. Enligt styrelseordföranden har verksamheten tagit desto mer fart i år.

– Den här hösten har vi fått ett rejält uppsving och vi har nu uppåt 40.000 kunder. Det kommer in nya kunder hela tiden, men det är fortfarande ett bolag som drivs med riskkapital, säger han.

Med företaget Påmind vill han premiera lojala kunder. Foto: Magnus Hallgren

Även om Mikael Nachemson är kritisk till sina vinstmaximerande branschkollegor konstaterar han att han som kapitalägare och investerare trots allt dragit ett långt halmstrå. Coronapandemin gav bara en tillfällig börshicka. Sedan dess har börsen gått i princip spikrakt uppåt, liksom priset på andra tillgångar. Bara under det första halvåret i år ökade svenska hushålls aktieförmögenhet med 259 miljarder kronor till sammanlagt 1 445 miljarder kronor. Mikael Nachemson är ödmjuk inför sin framgång.

– Jag tycker att kapitalägare har gjort väldigt många bra saker, men vi har också fått mycket hjälp från centralbanker i form av låg ränta och stora obligationsköp. Man måste ha lite ödmjukhet inför det faktum att det har varit lite tur inblandat i att vissa blivit så förmögna.

