Finansministern: Omsättningsstödet för företag kommer att omfatta fler

Omsättningsstödet för företag förlängdes under fredagen till att även omfatta mars och april 2021. Nu kommer även fler att kunna ta del av omsättningsstödet meddelade finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff på tisdagen.

– Många företag har det oerhört tufft, och har haft det tufft under en längre tid. Samtidigt så ser vi ljuset i tunneln i form av ett vaccin, sade Magdalena Andersson (S) under pressträffen.

Stödet gäller företag som inte har kunnat bedriva sin verksamhet till följd av begränsningar orsakade av pandemin.

För att kunna ta del av det förlängda omsättningsstödet måste företaget ha förlorat minst 30 procent av sin omsättning, jämfört med samma tidsperiod under 2019. Företag kan få tillbaka 90 procent av den summa som förlorats.

Förändringen inom omsättningsstödet som presenterades i dag innebär att personer som bedriver enskild näringsverksamhet och fått arbetslöshetsersättning, varit föräldralediga eller sjukskrivna också kan ta del av omsättningsstödet.

På tisdagen meddelade regeringen också att lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad för företag, vilket gör att lönekostnader också kan omfattas av nedstängningsstödet.

Det stödet gäller företag som inte kan bedriva verksamhet till följd av beslut om nedstängningar. Det kommer att vara möjligt att få upp till 100 procent av kostnaderna ersatta, med ett maxbelopp på 75 miljoner per månad.

– Det är för att undvika risk för uppsägningar vid en eventuell nedstängning, det kommer innebära att vi fördubblar den avsättning som finns för det här stödet.

Förslaget om nedstängningsstödet är ute på remiss, hur det ska vara utformat kommer att beslutas längre fram då EU-kommissionen måste ge sitt godkännande först.

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) berättade under presskonferensen att situationen för näringslivet har varit tuff - men har blivit något bättre inom vissa områden, där tillverkningsindustrin nästan är tillbaka på de normala nivåerna. Internethandeln har också gått framåt medan Hotell- och restaurangbranschen har det fortsatt svårt.

– Hotell och restaurang har en mycket svag utveckling, under november och december har det varit en mycket svår situation. Det vi ser här under vintern liknar mycket den situation vi hade under våren 2020, sade Ibrahim Baylan (S).