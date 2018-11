Kunden förhandlar om arvodet

Mäklaren värderar bostaden och kommer tillsammans med kunden överens om ett pris. Köparen bjuder under priset och man möts ofta halvvägs. Med flera potentiella köpare kan det bli budgivning så att säljaren når sitt begärda pris eller till och med över det.

Mäklaren har en låg grundlön, cirka 5.000 kronor, och provision. Mäklarbyråns arvode är upp till 4,5 procent av bostadens försäljningspris. Berit Segercrantz får i sin tur en provision som rör sig mellan 20–40 procent av det.

Just nu betalar man strax under 5.000 euro, det vill säga drygt 50.000 kronor, per kvadratmeter i Helsingfors.

Motsvarande siffra i hela Finland är cirka 25.000 kronor per kvadratmeter.